Ana Francis López Bayghen Patiño, conocida artísticamente como Ana Francis Mor, fue nombrada nueva titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, informo la futura jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada.

Conocida por ser miembro de la compañía de Cabaret, las Reinas Chulas, y por su activismo a favor de los derechos de la comunidades de diversidad sexual, Ana Francis Mor tendrá que enfrentar varios retos en su gestión, que van desde dignificar a los trabajadores de la cultura de la capital hasta ganarse la autoridad de las comunidades culturales de la ciudad.

Para el experto en políticas culturales Carlos Lara, el reto principal de Ana Francis Mor es dejar de lado su militancia política y comportarse como una funcionaria pública. “La ciudad es la ventana por la cual los demás ven a México, eso requiere que deje de lado su militancia en Morena. No me preocupa si cumple con el perfil adecuado, me preocupa más que tenga la claridad para ver que está en un cargo que debe comportarse como una funcionaria y que ya no es militante”, expresa.

Carrera entregada al arte

Ana Francis López Bayghen Patiño nació en 1973. Es una dramaturga, escritora, actriz, cabaretera, directora teatral y activista mexicana.

Es licenciada en Artes Escénicas para la Expresión Teatral por la Universidad de Guadalajara, egresada de Actuación por del Foro Teatro-Contemporáneo.

Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Conca) 2003-2004 y 2007-2008, beneficiaria del Programa de Intercambio de Residencias Artísticas en 2010 y becaria del programa de Creadores Escénicos con Trayectoria 2014-2016.

Cofundadora de la compañía “Las Reinas Chulas”, ha sido figura importante para el movimiento nacional de resurgimiento del cabaret.

Autora de cuatro libros, formó parte de la planta docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde impartió clase en las licenciaturas de Producción de Espectáculos y Escritura Creativa y Literatura.

En 2021 fue elegida diputada local y preside la Comisión de Igualdad de Género e impulsó iniciativas para tipificar como delito la violencia vicaria.

CT