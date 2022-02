Karla de Lara expone “Anime Intrecciate” en Italia

La agenda de trabajo de la artista Karla de Lara está más que lista para iniciar un nuevo recorrido por Europa y será en Turín, en Italia, donde la pintora tapatía haga su primera parada para inaugurar la muestra “Anime Intrecciate”, exposición en la que brindará un peculiar homenaje al legado artístico y cultural de la afama Frida Kahlo, teniendo a la Palazzina Di Caccia Di Stupinigi como punto de reunión para mostrar uno de sus proyectos enfocados en resaltar también a la esencia e identidad mexicana.

Karla de Lara explica que, del 5 de marzo al 5 de junio, su exposición compartirá piso junto a la obra del húngaro Nickolas Muray, reconocido fotógrafo que durante más de una década documentó el quehacer artístico y personal de Frida Kahlo, por lo que en este proyecto en la Palazzina Di Caccia Di Stupinigi se mostrará una serie fotografía de imágenes de Frida y diversas obras de Karla de Lara que reflejan el entorno y cotidianidad que caracterizaron a Kahlo.

“Nickolas Muray fotografío durante 10 años la vida de Frida y mi colección son estudios de arte de Frida”, indica Karla de Lara al detallar que gracias a las gestiones de su esposo y también mánager, Juan Carlos Fernández, se logró concretar esta participación para que la tapatía exponga este proyecto en particular que fue curada por la especialista Chiara Candellone Sticca.

Larga exposición. La muestra de Karla estará disponible del 5 de marzo al 5 de junio, su exposición compartirá piso junto a la obra del húngaro Nickolas Muray. Cortesía

“Estaban buscando a una artista mexicana que pudiera retratar, de alguna forma, algo de la vida de Frida, que hiciera una muestra entorno a ella, porque querían algo muy colorido, muy vivaz. Así me buscaron y les encantó, porque esto encajaba perfecto con mis estudios de arte”, puntualiza Karla de Lara al referir que las obras que montará en la Palazzina Di Caccia Di Stupinigi no se enfocan únicamente en la figura principal de Frida, sino en el ambiente y objetos que la acompañaron y fortalecieron su personalidad y proceso artístico.

“Te deja ver más cómo fue su vida, los espacios en los que habitaba, la forma en la que vivía y producía. Son 11 piezas las que se van a mostrar, de las cuales son 10 estudios de arte y uno de retrato. Todas están situadas en su casa, porque allí tenía su estudio, entonces hay de su habitación, de su estudio donde pintaba”.

Un reflejo vivo

Más allá de la admiración que Karla de Lara tiene como pintora a Frida Kahlo, la artista tapatía reflexiona sobre cómo su legado y vida ha impactado en su gusto y motivación por el quehacer artístico, al considerar que comparte sentimientos y situaciones que marcaron por igual a Kahlo.

“Independientemente de su trabajo, ella se posicionó como un ícono de la mexicanidad y llevó con mucho orgullo a México al mundo y con eso me relacionó muchísimo. Otra cosa con la que me relacionó mucho, es que ella vivió con mucho dolor por su accidente, y yo he estado mal de las rodillas, he estado en silla de ruedas varias veces, porque me han hecho muchas operaciones, cuando estoy así pienso mucho en ella, Frida sufría más y seguía pintando, yo también. Yo trato, de una manera muy positiva, de reflejar todos los aspectos de ella, esa dualidad, esa parte dolorosa y la feliz y divertida, y en todas mis colecciones trato de mostrarlo”.

Karla de Lara revela que tras su estancia en Turín, hay intenciones de que su exposición se movilice a otros espacios como Florencia y más adelante presentarla en Estados Unidos, por ejemplo.

Lo que viene

Elementos presentes. De Lara plasma en cada lienzo múltiples referencias a la vida y obra de Frida. Cortesía

Tras viajar y presentar su trabajo en la Palazzina Di Caccia Di Stupinigi, Karla de Lara comparte que ya se trabaja en el desarrollo de nuevos proyectos en Estados Unidos y del que adelanta “va a ser una de las cosas más importantes que he hecho en la vida”.

Karla de Lara recalca que en este regreso a Estados Unidos, figura, por ejemplo, su retorno a la galería de arte latinoamericano más importante Art of the World, en Houston, en donde presentará una exposición individual durante el próximo octubre: “Este año me estoy tornando más hacia México, tratando de alguna manera hacer lucir más a México, seguramente será algo sobre los biculturalidad”.

Entre los planes que Karla de Lara tiene previsto para este 2022 figura una exposición en Rusia, particularmente en Moscú, pero ante los conflictos bélicos que prevalecen actualmente entre Rusia y Ucrania, la tapatía comenta que si bien el proyecto avanza, aún no se determina si se podrá concretar en las fechas ya pensadas o si se postergará: “No sé ha frenado, pero no tengo certeza”.

MQ