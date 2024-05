Trompo Mágico ha mutado ya a Jalisco Paseo Interactivo (JAPI), proyecto que cuenta con una inversión de casi 800 millones de pesos. Dicho espacio será inaugurado en los próximos días de junio, aunque todavía no se devela la fecha, en entrevista con EL INFORMADOR, Miriam Villaseñor, directora de Museos, Exposiciones y Galería de Jalisco (MEG), confirma que el espacio abrirá de martes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, así como sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 19:00 horas, mientras que el ingreso general será de 150 pesos y para menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, tendrá un costo de 65 pesos.

“La fecha de inauguración será pronto, en cuanto la tengamos confirmada vamos a anunciarla por redes sociales. Llevamos aproximadamente dos años trabajando en este proyecto de remodelación y rehabilitación de lo que antes era el Trompo Mágico. Y MEG se involucra oficialmente a partir del año pasado cuando sale el decreto de que pase el museo a la OPD donde la idea es que JAPI forme parte de la red de Museos, Exposiciones y Galería de Jalisco”.

Expresa Miriam que en este momento sería complicado dar una cifra de cuántas personas trabajaron en el proyecto porque son muchas las involucradas en la obra pública y la construcción, más el equipo de MEG que ha estado detrás de la gestión. También resalta que el número de cuántas personas van a operar a JAPI también de momento no se tiene una cifra exacta: “Tenemos ya algunas personas contratadas, pero además, tenemos un servicio de vigilancia y de limpieza”.

La directora de JAPI es Isela Ruvalcaba, quien está a cargo del museo desde enero. Recuerda Miriam que trabajó Ruvalcaba durante muchos años en Trompo Mágico y también estuvo en FIL Niños: “Tiene mucha experiencia con infancias, ella era la persona idónea para ocupar este espacio”.

Sobre las expectativas de abrir JAPI en los próximos días, Miriam responde: “Se espera una apertura en la que podamos recibir a todas las familias de Jalisco. Si bien, este museo está dedicado a la niñez, también está enfocado a las adolescencias, los adultos y personas de todas las edades que puedan animarse a disfrutar y vivir a Jalisco como nunca lo hemos imaginado”.

Según destaca el Gobierno de Jalisco, este espacio único en Latinoamérica cuenta con pabellones y más de 90 exhibiciones interactivas e innovadoras que, a través de la realidad virtual y aumentada, harán homenaje a Jalisco, incluyendo sus símbolos de identidad, sus personajes más destacados e icónicos, su riqueza natural, cultural e histórica, destacando además que se trata de un proyecto que cambiará las referencias de lo que era un museo tradicional a un museo totalmente digital, donde se contarán historias a los visitantes, quienes podrán adentrarse a un mundo de fantasía en paisajes con flora y fauna virtuales, o ver a personajes reconocidos en el deporte con una interacción en realidad aumentada, entre otras sorpresas como el Teatro Volador, que será de las atracciones estelares.

“Se han abordado diferentes visiones de acuerdo a algunos ejes que tienen que ver con la naturaleza, el ser humano y la creatividad, los cuales se abordan a partir de diferentes elementos de Jalisco. Entonces, me atrevo a decir que es un museo único, porque si hablamos del ser humano, podemos revisar temas que tienen que ver con estructura física, deporte, etcétera. Pero también hay un tema de artistas y de abordar Jalisco de acuerdo a sus deportistas más destacados”.

En tanto, comparte Miriam que en el tema de naturaleza se va a explorar la flora y fauna de Jalisco “y no sólo vamos a aprender qué la conforman, sino que también cuáles especies están amenazadas y en peligros de extinción. Es decir, a través de diferentes guiños que tienen que ver con la cultura, la ciencia y la tecnología, vamos a explorar nuestro propio Estado, no como turistas, aunque a lo mejor sí, porque seguramente habrá muchos datos que como habitantes del Estado no conocemos y esto nos ofrecerá herramientas nuevas para establecer conexiones entre nosotros mismos como comunidad, con nuestro arte, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Estoy segura de que será una experiencia única”.

Se queda el trompo; llega un Teatro Volador

A la pregunta de si dejaron alguna actividad o programa de Trompo Mágico que hayan incorporado a JAPI, responde Miriam que en cuanto a contenidos, no: “Recordemos que el Trompo Mágico tenía ya más de 20 años con el mismo guion museográfico y eso era lo importante de actualizar. Sin embargo, sí se dejó el trompo, que es el que nos recibía cuando entrabamos al lobby. Este lo van a poder visibilizar cuando lleguen ahí, pero no diré dónde porque es sorpresa, pues la idea es que haya un guiño a lo que fue ese espacio que compartimos muchas infancias y adolescencias en el pasado”.

Sobre el Teatro Volador, otra de las atracciones de JAPI, comparte Miriam que es único en Latinoamérica, “el cual va a ofrecer, a partir de sillas robotizadas, poder sobrevolar una pantalla de 180 grados.

Son 40 sillas y la idea es que naveguemos por Jalisco en un viaje inmersivo en donde la idea conceptual es que nos vamos a meter a los ojos de una niña wixárika y vamos a descubrir al Estado. No hay otro teatro igual en México ni en el resto de Latinoamérica”.

Reitera Miriam que conocer nuestro Estado en la manera en la que lo va a presentar JAPI no nada más es una herramienta única: “Es una ventana en la cual vamos a poder crear comunidad a partir del conocimiento, nuestras diferentes identidades y lo que nos conforma como jaliscienses y mexicanos. El proyecto, me parece, uno de los más importantes que se han hecho en los últimos años y también en cuanto a trascendencia”.

A la par de que se inaugure el museo, también será sede y espacio para otras actividades culturales y educativas.

“Recordemos que JAPI forma parte de la red de museos de MEG que ya tiene un programa muy establecido donde las actividades no nada más se itineran en un sólo museo, sino en el resto, así que una vez que abramos, por supuesto que vamos a crear cruces con el resto de los museos en cuanto a actividades educativas y también con actividades que tengan que ver con presentaciones de libros, conferencias y charlas, hay agendas que por supuesto nos interesan mucho dentro de los museos, como las infancias, los derechos y la equidad de género, la idea es mantener un museo vivo”.

¿Quién se encargó del proyecto?

La empresa Siete Colores, responsable de dar vida y seleccionar cada uno de los contenidos didácticos-digitales de Jalisco Paseo Interactivo, tiene más de 25 años de experiencia y ha participado en más de 50 proyectos museísticos, cumpliendo con los requerimientos más estrictos como en su momento fue la conceptualización del Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México y ahora, en el caso de Jalisco, el JAPI.

Los trabajos de obra se iniciaron en diciembre de 2022 con acciones preliminares, desmantelamiento en el pabellón central, planta de tratamiento, fuente interactiva, áreas de juegos, impermeabilización y aire acondicionado de pabellón y edificio administrativo, rehabilitación de auditorio con lonaria y baños, módulo de baños exteriores y trabajos eléctricos en pabellón.

En 2023 se iniciaron trabajos en las zonas de Persona, Creatividad, Naturaleza, Edificio Administrativo, almacén y talleres, patio central, colocación de mobiliario y la construcción de la Experiencia Inmersiva. Además, se realizan los últimos detalles del área del estacionamiento. Actualmente también se capacita al personal administrativo y guías de cada una de las exposiciones para que los visitantes tengan una mejor experiencia.

“Prácticamente estamos revisando detalles en cuanto a temas de operación. La obra civil ya está terminada y actualmente estamos capacitando a una parte del personal y estamos haciendo algunas pruebas”.

En cuanto a las tecnologías que se incorporan en el museo, resalta Miriam que se trabajó con especialistas. “Además, el equipo que se va a conformar en JAPI está especializado y con experiencia en cuanto a museos de esta especie”.

