La exposición colectiva “Especies protegidas en la tienda del museo” está albergada en Galería Manifesto (Av. de la Paz 2133, Colonia Americana); cuenta con la participación estelar de Jis y Trino así como de otros destacados artistas como: Satterugly, Panelismo, Manchón Monero y John Medina, entre varios más.

Dicho proyecto estará en exhibición hasta el próximo 20 de junio, de lunes a sábado, de 10:00 a 19:00 horas, y forma parte de las actividades extendidas del recién culminado Festival Cultural de Mayo (FCM).

Katerine Bergengruen, directora de la galería, recuerda que desde el 2021 han colaborado con el FCM y este año le propuso al director del festival esta exposición con Jis y Trino a la cabeza, “le pareció excelente la idea”.

El punto de partida fue reconocer también la importante trayectoria de ambos moneros con su discurso muy particular: “Nos parece a Manifesto que el trabajo que hacen Jis y Trino en conjunto y de manera independiente, tiene una aportación muy interesante en la propuesta plástica del país”, refiere en entrevista con EL INFORMADOR, Katerine.

Además, señala que durante el desarrollo de la muestra habrá dos actividades programadas. El 5 de junio habrá un “Action paiting” con Jis y Trino a las 20:00 horas y el 12 de junio habrá cine nocturno para proyectar la película “El Santos vs. La Tetona Mendoza”, también, a las 20:00 horas. Para acudir hay que comunicarse directamente con Manifesto (33 3440 3598).

Por su parte, Trino recuerda que tenía mucho tiempo sin ser parte de una exposición, al menos 20 años, a diferencia de su colega y amigo Jis, quien lo hizo hace un año, y quien está más inmerso en la escena de arte contemporáneo: “Yo tenía mucho tiempo sin exhibir algo de cartones y me da mucho gusto que volvamos a nuestra esencia de exponer acuarelas y trabajos hechos digitalmente intervenidos, más otros originales en una galería tan interesante y sobre todo que sea una muestra donde de alguna manera estamos apadrinando a estos nuevos chavos, que más bien parece que son nuestros maestros, porque ya que los ves, te das cuenta que tienen una gran capacidad visual que nos adelanta a muchos de los que ya nos quedamos anquilosados con la tira cómica”.

Refiere que entonces, en esta exhibición está representada tanto la vieja escuela a cargo de él y Jis así como la nueva escuela con estos talentos que están en un desarrollo muy interesante.

Además, para Jis compartir espacio con Trino siempre será algo importante, “porque es toda una vida de amistad y de colaboración profesional, estamos alrededor de los 40 años de trabajo en conjunto. Entonces, quiero pensar que este es uno de los eventos de las celebraciones de este matrimonio o amasiato entre Trino y yo. Además, próximamente haremos un libro hablando de este dúo dinámico que somos. Y esta oportunidad que ahora nos da la galería Manifesto, a mí se me hizo sensacional porque hace muchísimo que no exponíamos juntos y esto dio pie al hilo conductor de la exhibición, que justamente son las historietas, sobre todo la de ‘El Santos’, la cual es producto de los dos, pues a pesar de que hay cosas de otros tipos, digamos que el centro o el eje de lo que pusimos en la galería fueron cosas alrededor de la historieta de ‘El Santos vs. La Tetona Mendoza’”.

Acota Trino que sí hay obra inédita en la muestra alrededor de estos sus personajes, además del trabajo personal de cada uno. También recuerda Trino que de nuevo se está retomando la serie de “El Santos”, “la cual estuvo atorada por problemas en las compañías de streaming que estaban interesadas, porque después de la pandemia, en las plataformas de México, los ejecutivos que decidían fueron despedidos y entraron personas del sur, como de Argentina y de Chile, quienes vieron este proyecto ‘y dijeron por qué le dieron el sí, si ni sabemos de qué va’. Entonces, al parecer uno de ellos, un argentino, sí sabe quién es ‘El Santos’ y le dio otra vez luz verde”.

También destaca que el proyecto en este nuevo ciclo quieren renovarlo con nuevas ideas donde también participe talento femenino en la construcción y dirección de las aventuras que se verán en pantalla. “Todavía todo está muy en pañales. Pero nosotros queremos lograr con la serie episodios de 20 minutos, de corto aliento para hacer un impacto en Tik Tok, por ejemplo, sino, no nos van a ver las nuevas generaciones”, refiere que los jóvenes evitan ver contenidos de mucha duración.

La exposición está dedicada a reconocidos caricaturistas. CORTESÍA

Nuevas formas de consumo

Jis y Trino hacen una pausa para reflexionar sobre la manera en la que la gente consume los contenidos, destacando que ahora se cuidan ciertas líneas de humor para no herir susceptibilidades. Al respecto, Jis expresa que por ello es que también esta exposición en la que participan lleva por nombre “Especies protegidas en la tienda del museo”, “porque nosotros hemos estado un poco de chillones desde hace un buen rato, porque vemos cómo el mundo que conocimos para hacer caricatura, pues ese tipo de formato y de modo sí parece estar en retirada. Ya poniéndonos dramáticos, hemos anunciado en varios momentos el fin de la caricatura, que obviamente es una tontería, sólo que nosotros sentimos que el mundo que conocíamos está teniendo una transformación por las sensibilidades contemporáneas, muy interesantes unas y otras hasta fundamentalistas en su afán de la cancelación de cosas”.

Finalmente, refiere que previamente las publicaciones, las revistas y los periódicos sufrieron una “hecatombe” por la llegada del internet. “Este modo de trabajar que había para los moneros antes para hacer sus cartones o tiras, pues está resquebrajándose. Claro, el humor gráfico va a continuar en otros formatos, nosotros somos los preocupados”.

CT