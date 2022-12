Actualmente, se encuentra en exhibición en la Galería del Tren Urbano SITEUR una muestra llamada ‘Constructos sociales’, con obra de la artista plástica Karla Betancourt, la cual se puede apreciar hasta el próximo 31 de enero y el título proviene del nombre de algunas piezas de la artista, cuyo trabajo se caracteriza por la “descontextualización de elementos” que proceden de lo cotidiano gracias a una “gran dosis de realismo pictórico”.

Así, paletas, frascos de dulces, envolturas de celofán, se proyectan ante la mirada del espectador con mensajes que “la cultura de masas o de medios contribuye a dotar de atractivo mercadológico, y permean nuestra psique”, refiere Betancourt, y debemos apreciar cómo “funcionamos a través de estos constructos que designan significados o nociones relacionados con objetos y eventos. El problema es no identificarlos, porque se requiere para darles una lectura”.

Necesidad de análisis

Ahora bien, entre el potencial subliminal de los constructos y las cualidades del proceso por medio del cual inciden en un contexto y nuestra conducta, la artista señala que esa dicotomía es semejante a la de cuestionar qué fue primero, si el huevo o la gallina; “hoy día las neurociencias estudian los mecanismos que nos inducen al placer, pero en sentido mercadológico, para crear imágenes que generen deseo y, por ende, consumo. Al final, la cuestión es notar el constructo y, al mismo tiempo, la gran fascinación que nos produce; y evaluar su existencia, a partir de su descontextualización (si no analizamos, la vida puede continuar siendo llevada por sistemas económicos más grandes que nosotros)”.

De este modo, las piezas persiguen generar este tipo de atractivo por medio de imágenes de gran formato, fuera de contexto; con todo, es a través del lenguaje del arte, pues si la escritura surge y produce experiencias en lo discursivo y el análisis que de ello surge, “están también las experiencias sensitivas, una lectura mental que posee una carga emotiva a partir de una paleta de colores determinada. Al final, lo interesante es aprovechar los adelantos tecnológicos en auge, no sólo para el uso reiterado de imágenes sino, también, distintos esquemas para la utilización de la palabra; ambos son muy valiosos”.

Una enorme posibilidad

En estos términos, ‘Constructos sociales’ se ubica en una sala de exhibición particular, un espacio de conexión entre estaciones de las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero, donde por día la afluencia de personas fluctúa entre 70 y 120 mil personas, un promedio de casi un millón al mes; Betancourt destaca en este sentido que “el trasfondo discursivo de mi trabajo siempre ha tenido un eje social, por todos los temas que manejo”.

Asimismo, agregó la creadora, “me considero como una facilitadora de conciencia, es decir, alguien que recuerda constantemente que esta clase de fenómenos existen. La vida va tan rápido en esta época que cada vez hay menos espacio para la reflexión, y si no se crea deliberadamente, no existe. La posibilidad de que esta obra sea visibilizada por miles de personas es, claro, algo que me impacta; y me agrada ser un agente crítico dentro de la ciudad (y además, es a los jóvenes a quienes interesa esta labor”.

Pero aún hay más...

Por otra parte, la exposición ‘Constructos sociales” funciona como un “adelanto” para la exhibición que Betancourt prepara para ser inaugurada este próximo jueves 9 de febrero, bajo el título de ‘Híper’, en la Galería ‘Jesús Guerrero Galván’ que se ubica al interior de la Biblioteca Pública del Estado ‘Juan José Arreola’, parte del Centro Cultural Universitario que también contiene la Cineteca FICG, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Pabellón Universitario y, en fecha próxima, el Museo de Ciencias Ambientales.

MS