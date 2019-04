"Julieta", de romance con el "Oscar" de la Danza

El trabajo constante en los mejores teatros del mundo, el reconocimiento del público y la nominación a premios de talla mundial siguen en la carrera de la bailarina mexicana Elisa Carrillo, quien recientemente fue nominada al Premio Benois de la Danza (considerado el “Oscar” de la danza), el cual será entregado el 21 de mayo próximo, en el Teatro Bolshói de Moscú. Nacida en 1981, en Texcoco, Elisa actualmente es la primera bailarina del Staatsballett de Berlín, Alemania.

Otorgado en Rusia, el Premio Benois es uno de los galardones más prestigiosos del mundo de la danza, motivo de satisfacción para Elisa, quien en entrevista con este medio detalla: “Es un gran honor, una bendición. Es algo que me motiva a seguir trabajando, que se reconozca mi trabajo es maravilloso. Llega en un momento en mi carrera en el cual me siento realmente feliz, he logrado muchas cosas. No me lo esperaba. En este abril voy a recibir el premio Alma de la Danza (también en Rusia), el cual es también un gran logro. El Benois de la Danza es más internacional. Cualquier tipo de premio o de nominación siempre será importante para un artista. Es un premio muy reconocido, me siento muy orgullosa de poner el nombre de México en esa lista de nominaciones, junto a artistas que conozco, varios son amigos de varios años en la carrera”.

Estar nominada para este prestigioso Premio @BenoisDeLaDanse 2019, es un verdadero honor y una bendición en mi vida . Estoy muy agradecida con el @Staatsballett_B por todos las oportunidades que he tenido y con Nacho Duato el creador de esta gran coreografía. pic.twitter.com/AVnFzo0DLD — Elisa Carrillo Cabrera (@ElisaCarrilloC) 12 de abril de 2019

Para la bailarina, esta nominación resulta una ocasión para resaltar el talento mexicano: “Cada día vemos más mexicanos fuera, echándole ganas y poniendo el nombre de México en alto. Eso me alegra muchísimo, es importante que se sepa lo que hacemos en México, que hay talento. Durante mi carrera he tenido varios momentos para festejar, este 2019 me siento muy agradecida”. Tan solo el año pasado, el bailarín tapatío Isaac Hernández resultó ganador en la categoría de Mejor bailarín dentro del mismo Premio Benois de la Danza.

La nominación al Premio Benois viene por su papel en “Romeo y Julieta”, con coreografía de Nacho Duato (quien ganó el Premio Benois en el 2000). Sobre esta producción, Elisa platicó: “Me da mucho gusto que me hayan nominado por ese rol, fue el último estreno grande que hice con Nacho Duato siendo mi director. Siempre lo he admirado como coreógrafo, como bailarín. Tuve la oportunidad de trabajar con él desde antes que viniera como director a Berlín. Él siempre fue alguien con quien soñaba trabajar, nunca pensé que pasara. Era un sueño aprenderme ese rol en ‘Romeo y Julieta’, fue una etapa muy bella. Cuando llegó la nominación fue muy especial; Nacho siempre va a ser muy importante en mi vida por todas las oportunidades que me dio, todo lo que me ha apoyado. He bailado otras versiones de esta obra, pero la de Nacho es una ‘Julieta’ muy contemporánea, todo el tiempo que está en el escenario está bailando, tiene muchas escenas bellas: los vestuarios, la escenografía, la historia que todos conocen, ¡él la narra tan maravillosamente con los movimientos! No es fácil, todo el lenguaje que expresa Nacho tiene muchos detalles, muchos ensayos y muchas horas de dedicación”.

Seguirá en los escenarios

La carrera de Elisa Carrillo está basada en la preparación y disciplina: “El amor por la danza, el sueño de llegar al escenario y hacer el rol deseado, todo eso ayuda a seguir adelante. Todos los artistas, como todo ser humano, pasamos por momentos difíciles, de desesperación cuando no salen las cosas. La danza es una carrera bellísima, pero requiere de muchísima disciplina, paciencia e inteligencia para hacer todo. El proceso de ‘Romeo y Julieta’ fue de varios meses, trabajando paso a paso para que el cuerpo sienta suyo cada movimiento”.

Más allá de los premios, los planes a corto plazo de Elisa Carrillo son seguir en el escenario, cumpliendo con las temporadas del Staatsballett de Berlín, además de promocionar el arte de la danza en México: “Estoy preparando un estreno, en la capital de Alemania dentro de tres semanas; el 4 de mayo en el Staatsballett tenemos el estreno con tres ballets: de William Forsythe, de George Balanchine y yo estrenaré la obra del coreógrafo Richard Siegal. Es de los nuevos coreógrafos contemporáneos que están en varias compañías presentando su trabajo. Es la primera vez que bailo algo de él”.

Posteriormente será la ceremonia del Premio Benois de la Danza, donde bailará; regresará a Berlín para tomar parte en otra versión de “Romeo y Julieta” (de John Cranko). Tras terminar la temporada en junio, Elisa regresará a México para la segunda edición de Danzatlán, su festival de danza (del 2 al 13 de julio): “Todavía estamos por anunciar los detalles”, adelantó la bailarina. La primera edición de Danzatlán: Festival Internacional de la Danza (2018) contó con una afluencia de 30 mil personas, con 18 espectáculos en los que participaron cerca de 200 artistas.