Juan Kruz Igerabide: la juventud siempre aprende

Juan Kruz Igerabide asiste a la feria internacional del libro en Guadalajara presentando su trabajo titulado “Ez Lemaio: la quema de Mondragón”, una novela que relata la lucha entre distintas fuerzas durante una época medieval impregnada de guerra.

Esta historia hace alegoría a la actualidad en que sigue habiendo una lucha de poder entre los grupos pacifistas y la violencia latente en todos sus sentidos.

El autor se define como un ferviente estudioso: “Me definiría como un curioso, nunca me he cansado de aprender y lo sigo haciendo ahora, en cualquier rama de la sabiduría humana, en unos me preparo más y en otros menos, pero todo me interesa, si yo viviera mil años, me aprendería todo”.

El trabajo del escritor busca acercarse mucho a los jóvenes y niños a través de sus personajes.

Para él, la juventud es una época enérgica donde aún se puede conservar la valiosa claridad inocente de la niñez y, además, el tiempo en que se conectan tanto el cuerpo y la mente para generar una transformación tanto interna como en el entorno; “a mí los niños y los jóvenes me inspiran”, agrega el escritor.

Igerabide describe la razón de narrar una historia en la Edad Media, con la intención de identificar de forma paralela la actualidad, donde a pesar de la evolución histórica y cultural, sigue latente la protesta de movimientos pacíficos, así como las problemáticas morales atadas a sentimientos como el amor y el odio en la juventud.

“Los jóvenes deben saber que existe la posibilidad de transformación, así como mis personajes, no todos, pero algunos se dan cuenta que siempre hay esperanza y cambian su vida”.

El escritor galardonado con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2018 visita por primera vez la feria, honrado y agradecido; como autor tiene la intención total de nutrirse de las relaciones interpersonales que el evento le ofrece.