Jorge Volpi presenta su libro "Una novela criminal"

El escritor mexicano Jorge Volpi presentó la noche de ayer martes su libro "Una novela criminal", en el Patio Octavio Paz de la Biblioteca de México, con el que a través de una crónica literaria habla acerca del caso de Israel Vallarta y de la francesa Florance Cassez.

"Es una historia que he escrito, pero que no me pertenece, sino a sus protagonistas, y por lo tanto también tengo que agradecerle a todos aquellos que tuvieron la confianza de hablar conmigo para contarme su particular versión de esta historia", declaró.

Ante los medios de comunicación, el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2018 por este trabajo subrayó que redactó lo que él llama una novela documental o lo que también se conoce como periodismo narrativo.

"Me aproximé a lo real, sin descuidar lo literario; para escribir este libro tuve acceso, gracias a la familia Vallarta, a una copia completa del expediente, calculo unas 20 mil hojas con un español que vagamente se parece al hablado", subrayó.

Agregó que durante el estudio de estos documentos escritos y audiovisuales, en los testimonios, junto con las investigaciones previas, encontró versiones distintas de un mismo hecho.

Por eso afirma que es una novela en donde todo lo que está ahí se basa cuidadosamente en alguna fuente o en algún testimonio "no por llamarse novela está sometida a la invención literaria, eso que normalmente llamamos imaginación o ficción".

Hacía mucho tiempo que un autor mexicano no recibía el Premio Alfaguara, de hecho en los 21 años de historia del galardón sólo lo han recibido tres escritores nacionales: Xavier Velasco, Elena Poniatowska y ahora se une Jorge Volpi.

Es por esto que este encuentro de debate y de celebración se estuvo de manteles largos, en el que también participaron el abogado penalista Agustín Acosta, el periodista Jorge Zepeda Patterson y la novelista Carmen Boullosa.

Esta última, en su oportunidad aseveró que el citado libro es poderoso, importante, oportuno, perturbador, necesario, doloroso y terrorífico. "¡Muchas felicidades Jorge y a la editorial Alfaguara!", dijo Boullosa.

Por su parte, Zepeda añadió que este libro es un ensayo antropológico y se parece a una película con giros inesperados que arroja nuevas luces como un "thriller" que se instala en la mente del investigador, como lo haría una novela policiaca.