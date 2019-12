Jorge Carrión se la juega “Contra Amazon”

El escritor y crítico literario Jorge Carrión visita la FIL de Guadalajara para presentar su nueva colección de textos, “Contra Amazon”, un libro que conjuga la entrevista (Han Kang, Alberto Manguel, Luigi Amara), la crónica de viajes ligada siempre a los libros, las librerías y las bibliotecas, a la par de ensayos donde reflexiona el libro y sus modelos de comercialización.

Su anterior libro, “Librerías”, fue vetado de célebres librerías de las que hablaba (Lello y Shakespeare & Co.), aunque su libro se puede comprar a través de Amazon, a pesar del título que da nombre a la publicación: “Creo que para Amazon mi libro no tiene ninguna importancia: es una corporación multimillonaria que vende millones de objetos. Para la mirada algorítmica de Amazon es igual que una batidora o un osito de peluche. No me parece que tenga importancia para ellos. Para una librería puede censurar. Cuando menciono que Shakespeare & Company o Lello no venden mi libro anterior, ‘Librerías’, porque no están de acuerdo con lo que digo sobre ellos, lo que hago es aportar un ejemplo de que el maniqueísmo no es válido: no es que las librerías son buenas y Amazon malo. Hay que analizar y leer la realidades en toda su complejidad y ser críticos siempre con todas ellas”.

De la plataforma de venta en línea, también contenedor de publicaciones y material audiovisual (con Kindle y Amazon Prime Video), el autor comentó: “El capitalismo de plataformas es honesto, habla de contenidos: son transparentes al hablar de contenido y no de obras. Significa que para ellos los contenidos que producen son menos importantes que ellos mismos. Un libro que se vende en Amazon, autoeditado, es como si perteneciera a Amazon, o una serie de Netflix o de Spotify, es de ellos, no de sus guionistas o creadores. En ese sentido creo que como amantes de los libros, del cine o series, de la autoría y la originalidad, es recordarles que hay una tradición de derechos de autor, una importancia y un aura del creador, y que hay que respetarla. Creo que como críticos culturales tenemos que estar en permanente tensión con las plataformas culturales”.