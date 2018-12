Inspiración femenina

Despojarse del miedo y los prejuicios sociales ha sido un reto abismal para Ivonne Díaz de Sandi, quien a través de “Privilegiada por elección” reflexiona sobre el vuelco que dio su vida al poner sus prioridades y anhelos sobre la mesa.

La reconocida empresaria y diseñadora de modas con más de 30 años de experiencia puntualiza que tras afrontar situaciones complejas en su vida y potencializar sus oportunidades, emprendió un verdadero camino al cambio para abogar por completo a la independencia que toda mujer tiene derecho a disfrutar bajo sus propios estatutos.

“Llegué a un momento de mi vida en el que no me gustó donde estaba parada, me di cuenta que era mi responsabilidad donde me encontraba, que si no estaba contenta tenía que hacer cambios, todo era mi responsabilidad y tenía que tomar mi vida en mis manos. Ahí decidí hacer mucho trabajo personal”, explica Ivonne Díaz al señalar que en este proceso encontró a mujeres que la hicieron ver esta urgencia de renovación y unir fuerzas.

“Sabía que yo tenía cosas por decir, que muchas mujeres vivíamos de la misma forma. A veces nos enfrascamos en círculos viciosos, no éramos conscientes de muchas cosas y así no puedes generar una transformación. Quería expresar esto a más mujeres para poder inspirar a ser autosuficiente económica y emocionalmente”.

En “Privilegiada por elección”, bajo el respaldo de LID Editorial Mexicana, Ivonne Díaz de Sandi narra de manera puntual e íntima, esos procesos que experimentó para topar de frente con la libertad y reforzar proyectos de suma importancia como NVI Evolution, academia de desarrollo empresarial para mujeres, entre otros.

Agéndalo

“Privilegiada por elección”, de Ivonne Díaz de Sandi, presentación hoy (2 de diciembre), a las 16:00 horas en el Salón Elías Nandino, planta alta de Expo Guadalajara.