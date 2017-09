Industrias Creativas en aumento

Desde hace tres años que la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) comenzó a prestar más atención en el nacimiento y desarrollo de las Industrias Creativas en el ámbito cultural, la dependencia asegura que en 2016 se detectaron mil 600 unidades económicas en este rubro, a diferencia de las 700 que se visualizaron en 2013.

En la tercera edición del Congreso Internacional de Industrias Creativas (CIIC), las autoridades culturales señalan que el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país corresponde a esta materia, que actualmente enfoca su innovación en el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas digitales para su mejor aprovechamiento.

“Ante periodos de crisis económicas, este sector es uno de los que no cae, no crece pero se mantiene, eso le da una característica muy especial y lo fortalece. Este sector tiene un gran futuro desde esos puntos de vista. El INEGI determinó que el 2.8 por ciento del PIB en cultura era generado por este sector, es un dato que apenas está entendiéndose dentro del estudio, no es muy fácil conocer la derrama económica a través de actividades culturales, es complejo, tenemos tres años midiendo esta actividad en México”, explicó Paulo Mercado, director de Fomento a las Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura Jalisco.

@CulturaJalisco presenta el Tercer Congreso Internacional de Industrias Culturales y Creativas, que se enfocará en la tecnología y cultura. pic.twitter.com/HFkgAkEwjU — Cultura Mural (@CulturaMural) 27 de septiembre de 2017

Un espacio para la creatividad

Del 4 al 6 de octubre el Centro de Creación Contemporánea “El Cuartel” será sede del CIIC con más de 40 actividades que incluyen conferencias magistrales, conversatorios y talleres de acceso gratuito para los cinco mil asistentes que esperan se inscriban —como en la edición pasada— para abordar temáticas como la elaboración de libros digitales y su modalidad interactiva, videomapping, networking para creación de redes de colaboración con el Programa de Formación Empresarial y la gestión cultural y su interacción con las industrias culturales y creativas, por ejemplo.

Entre los invitados que lideran las actividades se contempla la participación de Alejandrina D’Elia del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina, Alonso Oyarzún de Fábrica de Medios de Chile, Jonathan P. Goldman del Banco Interamericano de Desarrollo de Washington, José Alonso de Geek Creative Economics de Uruguay, así como los especialistas mexicanos Arturo Velázquez de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Manuel J. Molano del Instituto Mexicano para la Competitividad y Leticia Gasca del Instituto del Fracaso y Fuckup Nights, entre otros.