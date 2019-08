Inaugurarán el Centro Cultural Patricia García Torres

El próximo sábado 24 de agosto a las 20:00 horas en la colonia El Campanario en Zapopan, se hará la inauguración oficial del Centro Cultural Patricia García Torres, que ya está en operaciones. Para el evento se contará con la participación del flautista Horacio Franco, invitado como padrino de este proyecto que dirige la maestra Patricia García, quien tiene ya más de 40 años como profesora de piano y que ha recorrido cuatro continentes como concertista.

El centro cultural busca desarrollar las aptitudes artísticas en música, actuación, danza y literatura a través de clases para niños y adultos mayores, o cualquier interesado por estas artes, por lo que pueden inscribirse quienes no tengan experiencia y también quienes ya tienen noción o quieren perfeccionar su talento; así lo detalla García:

“Este proyecto nace de una inquietud de hace seis o siete años, cuando yo era coordinadora del área de música de la licenciatura de Artes de la Secretaría de Cultura; al cambiar su plan curricular, yo me quedé con un grupo de maestros muy competentes, muy profesionales y con un altísimo nivel en el que todos tuvimos muy buenos resultados con los jóvenes. En esta zona del Sur de la ciudad no existe una escuela o un centro cultural como tal, están aisladas las academias de música y danza, pero algo integral donde te puedas envolver de actividades artísticas como clases magistrales y talleres no había”.

También se ofrecerán talleres de apreciación musical, iniciación a la danza y a la actuación: “Si estás en música, en el caso del piano vamos a llevar una metodología muy moderna. (Los alumnos) pueden tener la opción de estudiar con su instrumento, pero también tienen la oportunidad de que además de trabajar con él, pueden llevar lenguaje musical y coro, esto es para que tengan una formación completa”. Piano, canto, guitarra acústica y guitarra eléctrica son los instrumentos que actualmente se enseñan, sin embargo, poco a poco se irán incrementando de acuerdo a la demanda.

¡Aprende sobre música!

Los talleres del Centro Cultural Patricia García Torres son de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas y los extras, los sábados de 10:00 a 14:00 horas. Más informes en: 332647 7545 y 333189 7993, y Facebook: https://www.facebook.com/pgtpiano/