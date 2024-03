'Impronta Indeleble', la paz en el caos de la urbe, de Karla Lara

En la vorágine de una ciudad como Nueva York, Ciudad de México o Guadalajara, la pintora tapatía Karla de Lara encuentra la inspiración para retratar la paz dentro del caos que hay en los paisajes urbanos. Así se aprecia en su nueva exposición ‘Impronta Indeleble’, inaugurada este jueves en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 'Juan José Arreola'.

Son 40 piezas de pintura y tres NFTs de tres colecciones diferentes de la internacionalmente reconocida artista, quien hace uso de una técnica inventada por ella misma, la cual mezcla tinta, cera, high gloss y acrílico, para recrear el ruido visual de las grandes ciudades a modo de apreciación.

La exposición se divide en dos pisos. En la planta baja se encuentran una serie de cuadros con historias urbanas, cada pieza es un relato compuesto de mini relatos independientes entre sí, y al mismo tiempo relacionados entre ellos.

“Las ciudades muy caóticas me dan paz. Estas ciudades que hacen más ruido que mi ruido cotidiano me dan paz. Vas por ejemplo a Nueva York, te paras en una esquina sin moverte y pasan cientos de personas encima de ti y no te notan, eres una hormiga, no eres nada. Eso te hace ver la pequeñez del ser humano y la grandeza del universo, te hace valorar las pequeñas cosas que para ti son importantísimas y para el resto no”, dice Karla de Lara.

En una misma pintura puedes ver frases, ambientes diferentes y distintos personajes de la cultura pop coexistiendo en armonía. En lo mismo va un Spider-Man colgando de alguna pared, mientras que la ‘Niña y el Globo’ de Banksy se asoma en la ventana de un edificio. Las obras no sólo hablan del caos, también van cargadas con la influencia del hijo de la autora, a quien envuelve la teoría del multiverso y el futuro cyberpunk que abordan las películas de superhéroes, de las cuales es fan.

“Cada persona tiene su propio universo e historia. Eso es lo que quiero representar con mis cuadros, que dentro de mi historia hay más historias y cada uno hace sus propias historias en esos cuadros”, añade.

Para esta exposición, la curaduría, a cargo del Mtro Artemio García, eligió piezas que pintan la cotidianidad tapatía. Los edificios arquitectónicos más distinguidos de la ciudad habitan en un mismo espacio con un mural con la cara del ‘Canelo’ Álvarez y el ‘Hombre en Llamas’ de Clemente Orozco.

Las obras tienen homenajes a los pintores que son inspiración para De Lara. Hay guiños a Picasso, Rivera, Kahlo, Orozco, entre otros. Estos cuadros están ambientados en los entornos donde vivían o trabajaban dichos artistas. “Trato de emular su trabajo, de reproducirlo de la manera más fidedigna hacia el estilo que ellos pintaban, pero todo en el entorno de sus casas, sus estudios, y donde los estoy proyectando tiene que ver con mi estilo y con mi técnica”, relata De Lara.

En el segundo piso están las piezas cuyo estilo ha sido denominado por la crítica internacional como Hiperrealista Pop. Piezas que con cierta distancia, el espectador puede apreciar miradas, rostros, gestos hiperrealistas, pero al acercarse se observan una serie manchas en hasta 80 tonos de grises que no se mezclan entre sí, una especie de puntillismo a gran escala que a corta distancia parce arte abstracto.

La exposición estará abierta al público a partir del 7 de marzo hasta el 7 de mayo, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas.

