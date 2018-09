Imparable el brillo de "La luz que causa una bala"

La pieza “La luz que causa una bala” resultó ser la ganadora en la pasada Muestra Estatal de Teatro de Jalisco (MET), con dramaturgia de Saúl Enríquez y dirección de Gabriela Pescador. Además del reconocimiento, la obra de teatro representará al Estado en la Muestra Regional de Teatro Centro Occidente a realizarse en San Luis Potosí, del 27 al 29 de septiembre. En las actuaciones están Luis Córdova, Venus Celeste, Alejandra Orozco, Alan Gibrain, Manuel Cortés y Eduardo Sandoval.

El autor evino a ver la obra y estábamos más nerviosos, pero muy emocionados

En entrevista, Gabriela Pescador platicó de su experiencia en la reciente muestra: “En todas las MET siempre hay lleno. Estuvimos muy contentos, nos fue muy bien. El autor estaba cerca, estaba en un festival en Colima. Vino a ver la obra y estábamos más nerviosos, pero muy emocionados porque estuviera… Fueron muchas escuelas, de secundarias. Fue muy interesante: la obra va para ellos”. La trama de “La luz que causa una bala” narra la vida de un par de hermanos que se mudan de ciudad, para llegar a un lugar donde la violencia es cotidiana.

La selección como obra ganadora tomó por sorpresa a los miembros del colectivo: “Estamos nerviosos. Es mucha responsabilidad, nos emociona representar a Jalisco. Estábamos en shock, no creíamos que íbamos a ganar. Nadie de nosotros fue ese día a la premiación: primero porque la mitad del grupo estábamos en otro festival. Realmente no nos lo esperábamos, fue una sorpresa: nos enteramos viendo una obra en Colima. No sabía cómo reaccionar. Creo que nos irá bien, es un trabajo muy honesto. Creo que por eso también fue seleccionada: los jóvenes que están actuando son jóvenes promesas, no son conocidos, son chavos que le echan todas las ganas para crecer y mostrar el mensaje de la obra”.

Sobre la elección de montar la obra con el Colectivo Pies Hinchados, Gaby agregó: “Queríamos explorar. Empezamos a buscar textos. Vi ‘Salto de Canario’ y me gustó mucho cómo escribe Saúl. Le escribí para pedirle obras para adolescentes. Me pasó ocho, la última todavía en observación. Empecé a leerlas y la primera que leí fue ‘La luz que causa una bala’. Me encantó, me gustó muchísimo. Luis Córdova y yo queríamos trabajar con la comunidad sorda, y se dio: la obra tiene un personaje sordo. Habla sobre lo que estamos preocupados: la violencia, las balaceras”. La producción contó con apoyo del Estado, con Jalisco Escena: “Con ese apoyo pagamos el proceso a los actores”.

Son cinco actores en escena, uno de ellos sordo: “Hicimos un casting: la obra tiene aspectos importantes a trabajar. Primero que fueran jóvenes, adolescentes. Necesitaba actores que trabajaran corporalmente, no que lo supieran pero sí que tuvieran una habilidad corporal.Tuvimos un entrenamiento corporal”.

Para elegir al actor que dio vida al personaje sordo tuvieron que buscar a alguien afín. En la Prepa 7 hay un grupo de teatro para sordos: “Me comuniqué con la directora y le dije que buscaba a dos actores, que les gustara la actuación, que lo vieran más que un hobby y que fueran buenos. Fui a la prepa e hice el casting: me encantaron los dos, se quedaron. Alternan las funciones”.

Con dos temporadas en 2018 y su paso por la MET, Gaby comentó la reacción de la gente con la obra: “El público se conmueve con lo que pasa: primero habla de los personajes y su situación, el tema de la violencia lo mete todo el tiempo, de manera sutil, con un humor agrio, sin que sea panfletario. Va guiando, como un tren, y termina doliendo o conmoviendo”.

Los planes a futuro siguen para el colectivo y esta obra, pues participarán en el Festival Sucede de Guadalajara, con tres funciones: “Es llegar y abordar al espacio, es casi teatro callejero. Creo que va a funcionar muy bien, porque la obra es eso. Son funciones en octubre y noviembre, en diferentes sedes. Las podrán ver cuando salga todo el programa. También nos están comprando funciones, en prepas y secundarias, ya tenemos varias. La siguiente temporada será quizá en mayo del siguiente año”, finaliza Gabriela Pescador.