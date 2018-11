¡Imaginación, curiosidad y muchas letras!

Hay libros e historias que por más sencillas que parezcan tienen todo el potencial de ser una ventana hacia la pasión por la lectura y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) sabe que el acercamiento a las letras desde la infancia y la juventud es elemental para despertar la curiosidad y la imaginación desde las edades más tempranas.

Es por ello que cada año, FIL Niños y Jóvenes apuestan por contenidos y actividades multidisciplinarias que recuerdan a la letras doradas de la literatura clásica y dan la bienvenida a nuevas plumas dispuestas a reflejar la realidad y anhelos de las generaciones que ahora forjan el futuro de la sociedad.

Los lectores más pequeños también tienen su propio paraíso al interior de la FIL de la mano de talleres didácticos para relacionar a las letras con disciplinas artísticas, formatos y temáticas para fomentar el hábito de la lectura, el cuidado del medio ambiente, derechos humanos, desarrollo de habilidades musicales y artesanales, sin olvidar las ya clásicas “Salas de Lectura”, para atender a los pequeños y sus familiares dependiendo del rango de edad y gusto de cada uno.

En esta ocasión, FIL Niños oferta desde cine, espectáculos de tipo “clown”, narradores, teatro, títeres y música. Una de las dinámicas a tomarse en cuenta es “Barriga de ballena” (cortesía del país invitado, Portugal) con el tallerista António Jorge Gonçalves, quien pondrá sobre la mesa todo un mundo marino y una aventura de barco a “La tierra donde nunca nadie se aburre”.

Para los más curiosos, el panel “El misterio de las preguntas sin respuesta” con Elvira González Valdez y Angel Melgoza, quienes tratarán de responder aquellas preguntas más alocadas que cualquier niño pueda exponer para encontrar su identidad y las razones que mueven al mundo desde la manera más divertida.

Lectores en formación

FIL Jóvenes es sin duda uno de los apartados de la feria literaria más importantes para aquellos adolescentes que están en proceso de su formación de lectores y a través de las actividades de “Mil jóvenes con…”, “Ecos de la FIL” y el concurso “Somos lectores: Somos booktubers”, pueden descubrir el paraíso de la literatura clásica y las tendencias contemporáneas.

En esta edición, “Mil jóvenes con…” tendrá la participación de Mil Jóvenes con Ida Vitale (Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances), Big Van Ciencia, Eufrosina Cruz, José Feijó y Gioconda Belli, por ejemplo.

En tanto, “Ecos…” llegará a distintos planteles educativos de la metrópoli de la mano de autores como José Eduardo Agualusa (en la Escuela Politécnica), Alberto Barrera Tyszka (en la preparatoria Regional de Cocula), Katia Bandeira de Mello Gerlach (en UNE, plantel Tlaquepaque), Elisabet Benavent (en la preparatoria No. 2), Alexandra Bracken (en la preparatoria No. 19), Daniel Centeno Maldonado (en el Centro de Estudios Universitarios de Occidente), Joanna Gruda (en el Instituto Esperanza), Juan Kruz Igerabide (en el Colegio Reforma), Ondjaki (en la preparatoria Regional de Amatitán) y Maria do Rosário Pedreira (en UTEG, plantel Pedro Moreno).

Otras actividades principales para los jóvenes lectores son las charlas, encuentros y premiaciones:

Premiación del Concurso Creadores Literarios FIL Joven

Premiación del Concurso Cartas al Autor

Charla: Poesía en la Era Digital

Charla: “En busca de los grandes personajes”

Conferencia: “Vuelta a la ciencia ficción en 60 minutos”

Charla: “No quiero ser un f***ing príncipe azul”

Charla: “Si el porno es una peli, entonces ¿cuál es la realidad?”

Encuentro: Trans/escrituras: Camila nos cuenta su historia.

Consulta la cartelera completa y horarios en: www.fil.com.mx