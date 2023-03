La exposición, que puede verse en el Museo de Arte de Hong Kong y está respaldada por la Fundación Joan Miró, lleva por nombre "La Poesía de lo Cotidiano" y recoge 94 obras de arte y materiales audiovisuales, muchos de los cuales proceden de la citada institución, fundada por el propio artista barcelonés en 1975.

Entre las piezas más destacadas que se exhiben en el centro financiero figura su gran tríptico "Fuegos artificiales", que se ha podido ver en muy contadas ocasiones fuera de la Fundación y que el artista pintó en 1974, cuando tenía 80 años. También incluye dos instantáneas del fotógrafo francés Claude Gaspari y dos películas de los directores catalanes Pere Portabella y Francesc Català-Roca.

El proyecto pone de relieve la enorme importancia de los objetos cotidianos en la creación de esculturas, pinturas, dibujos y el arte textil de Miró, que desembocaron en el compromiso social del artista y su trabajo reivindicativo de la libertad en tiempos de opresión a través de la técnica de la impresión litográfica, explicó la organización en un comunicado.

"Me siento atraído por una fuerza magnética hacia un objeto, sin premeditación alguna, luego me siento atraído por otro objeto que al verse ligado al primero produce un choque poético, pasando antes por ese flechazo plástico, físico, que hace que la poesía te conmueva realmente y sin el cual no sería eficaz", escribía Miró en 1936 a su marchante en Nueva York, Pierre Matisse.

Esta selección se presentó por primera vez en 2017 en Estocolmo, donde solo se mostraron obras de los últimos años de Miró, pero se ha visto ampliada ahora con la incorporación de obras de la década de 1920. Los visitantes a la muestra en la excolonia británica podrán recorrer las obras de Miró a lo largo de un itinerario que las divide en cinco secciones: El objeto, Poesía y materia, Arte popular, Carteles y Arte público.

Además, para complementar la muestra", el Museo hongkonés ha invitado a los artistas locales GayBird y Leelee Chan a crear sus propias obras en respuesta al arte de Miró y a la ilustradora local Zoie Lam a componer ilustraciones inspiradas en el artista para un folleto educativo y una proyección especial con elementos de realidad artificial.

Considerado uno de los artistas más influyentes de su época y del movimiento surrealista, Joan Miró (1893-1983) desarrolló un lenguaje surrealista de símbolos por el que se le considera precursor del expresionismo abstracto. Las obras seleccionadas para esta exposición en Hong Kong examinan los momentos clave de su trayectoria, pero ilustran, además, los tiempos convulsos que vivió el artista para subrayar su compromiso con su tiempo y su país, según los organizadores.

SL