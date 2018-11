Hasta la muerte por el trazo

El colectivo Monorrea presenta este 2 de noviembre la exposición “Morirse en la raya”, en la Pitaya Gallery (Galeana 355). A propósito del día de muertos, el título alude también a la pasión de los moneros por el dibujo. Esta es la segunda muestra que organiza Monorrea, pues en agosto inauguraron “El hambre de dibujar”.

El colectivo se fundó este 2018 con la intención de agrupar a los artistas del dibujo: “Es un intento de reunir a diferentes talentos, tanto caricaturistas, cartonistas, ilustradores, moneros, retratistas, todos los que hagan cómic o fanzine. Es una forma de apoyarnos nosotros mismos para expandir más nuestra red”, platicó Erándini Aparicio, organizador de la exposición.

Sobre Monorrea, Erándini agregó que “Surgió de la inquietud de no sentirse limitados por los medios tradicionales de comunicación, en el aspecto de contenidos o censura”.

Actualmente sus contenidos se comparten a través de su página en Facebook, y desde finales de mayo se reúnen semanalmente para realizar un plan de trabajo, cuyo fruto han sido las exposiciones.

En la primera exposición fueron 16 artistas participantes, ahora son 13. Además de Erándini están Josel, Qucho, Alejandro Ochoa, Pit, Éric Zermeño, Montelongo, Paulie, H. Ruize, Rojina, Tavi, Reynals y Manchón.

Qucho. El caricaturista expone dos piezas.

El oficio de dibujante

Saúl Herrera, monero conocido con el nombre de batalla de Qucho y habitual colaborador de EL INFORMADOR, platicó sobre su aportación, que consta de dos obras. Estas piezas “Las tenía como bocetos: estuve en Aguascalientes, la tierra de José Guadalupe Posadas, autor de la conocida Catrina, allí visité el museo”. A partir de esa experiencia realizó una serigrafía, un dibujo de José Guadalupe Posadas por la admiración que tiene por él, al ser precursor de esta disciplina.

Sobre Monorrea, Qucho comentó que funciona también para vincular las “muchas opciones para crear un propio espacio: los medios están allí, son buena vitrina, pero hay más oportunidades ahora”. Del colectivo, Saúl platicó que lo conforman ilustradores, gente que hace cómics, fotomontaje, además de moneros.

A propósito de la exposición anterior, con el título de “El hambre de dibujar”, Qucho dijo: “Todos cuando somos niños más de alguna vez agarramos crayolas y dibujamos. La onda es que algunos sí le seguimos. Recuerdo que yo acompañaba mis tareas con dibujos, aunque no me lo pidieran. Sí era una necesidad de dejarlo de forma gráfica. Me entusiasmaba participar en los periódicos murales, en la prepa había uno y me invitaron a participar haciendo cartón. Era padre que a la gente le gustara: a lo mejor mis dibujos pueden llevarle un mensaje a las personas”.

Del mismo tema, Erándini Aparicio dijo: “Tiene que ver con el oficio del dibujante: Nos entregamos al cien por ciento y muchas veces no sabemos hacer otra cosa más que dibujar, y de eso queremos vivir. En mi caso para eso nací, desde chico me imaginé dibujando. Algo así tiene que ver el nombre de la exposición”.

Moneros. La exhibición está asociada con el Día de Muertos.



Más planes

Con menos de un año de actividades, los proyectos de Monorrea apenas comienzan, pues tienen planeada una agenda más nutrida para el futuro: “Tenemos pensado asociarnos con alguna institución para hacer un homenaje anual a los ilustradores de Guadalajara. Hacer talleres también, de fanzine, de cómic. Incluso del periodismo gráfico. Queremos empezar a sacar un programa, cápsulas animadas en YouTube. Estamos preparando algunos gifs de animaciones, contenidos de tres minutos que publicaremos periódicamente. Estamos en construcción, todavía no cumplimos el año”.

En cuanto a las exposiciones, algunos temas de las siguientes muestras que organizarán son la violencia, cuestiones de género y otros temas sociales, y “La diversidad, es importante en esta época en donde hay mucha intolerancia”. Erándini agregó que la puerta de Monorrea está abierta para que más creadores se acerquen para colaborar, tanto en las actividades como en la página.

¡No te lo pierdas!

“Morirse en la raya”, exposición colectiva organizada por Monorrea, viernes 2 de noviembre, 20:00 horas en Pitaya Gallery (Galeana 355). Entrada libre. En exhibición hasta el 26 de noviembre.