Como parte de los festejos por los 200 años del Estado como una entidad libre y soberana, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) ofrecerá este 15 de junio, a las 20:30 horas, el tercer concierto de su segundo programa del año, en el Teatro Degollado, y el sábado 17 de junio, a las 18:00 horas, llegará al Palacio de Bellas Artes. En ambos eventos, la protagonista será la destacada pianista tapatía Daniela Liebman, quien interpretará un concierto para piano de Mozart.

Así, bajo la experimentada dirección de José Luis Castillo, la OFJ interpretará obras de Gustav Mahler y del jalisciense José Rolón; con todo, la estrella será la joven ejecutante que inició su carrera musical a los ocho años de edad y que ha tocado más de 50 conciertos en 30 diferentes países, entre ellos: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Argentina, Perú, Guatemala, Brasil, Chile, Ecuador, Polonia, España, Alemania e Italia.

Volver a casa

En entrevista con EL INFORMADOR, la pianista –que celebró su cumpleaños justo ayer 14 de junio– asegura que “la OFJ es especial para mí, con ellos toqué cuando era muy pequeña y por eso no sólo es un honor tocar con músicos que me inspiran; además, comparto lo que más me gusta hacer con el público de Guadalajara”.

De este modo, para Liebman “lo que más me importa es cuando reacciono de forma más física ante las cosas; por eso quiero tocar bien ante la gente, ser parte de esta creación de música de tan alto nivel. Entonces, mientras más tiempo pasa, más me importa y tengo una conexión que se hace más fuerte al volver a la ciudad”.

Concierto y recuerdos

Por lo que toca al programa, la pianista afirma que “le propuse al director cuatro conciertos diferentes, pero entre todos elegimos el ‘Concierto 22’ de Mozart, que me encanta, porque aparte de ser una pieza maravillosa, la orquesta puede lucir mucho al tocarla”.

Asimismo, Liebman no deja de reconocer la dificultad técnica de la pieza de Mozart, aunque también lo significativa que le resulta pues, como amante del cine, el tercer movimiento de este concierto fue grabado en la banda sonora de la cinta “Amadeus”, que Milos Forman filmó en 1984 sobre la vida del compositor austriaco, algo que “me trae muchos recuerdos”.

Pasión y energía

De igual modo, establece Liebman, el sonido de la orquesta “es una gran inspiración, porque en cierto momento una pasa mucho tiempo sola ante el piano, sin todos los sonidos alrededor; luego, llego con la orquesta y tienen una energía, una pasión y un profesionalismo que me inspiran mucho para tocar distinto y reaccionar a ellos; y eso es la música, puras reacciones. Me encanta tocar con ellos, y qué sonido tan especial tienen”.

Ahora bien, para la instrumentista, “la música es algo muy personal, requiere una cantidad enorme para establecer una conexión personal con los otros músicos, conocernos y llevarnos bien, eso ayuda; ahora, en orquestas jóvenes suele haber mucha energía, y creo que eso es lo que más me atrae en Mozart, es como un nivel elevado de pasión y energía”.

Expresión y aprendizaje

Finalmente, este programa es el que también se tocará en la Ciudad de México, cuando Liebman y la OFJ se presenten en Bellas Artes; y aunque el magno escenario es importante, “el Degollado es especial por razones personales, aquí me trajeron mis padres y conocí mucha música”.

Finalmente, Daniela comparte que recientemente concluyó su segundo año en la Escuela Juilliard, el famoso conservatorio de artes en Nueva York, en el cual le faltan dos más para terminar su licenciatura; expresa que se siente feliz de estar en la Gran Manzana, “un lugar tan lleno de cultura e innovación”, en el que “sólo vivir ahí me ha enseñado mucho”, aunque reconoce que la institución “es de un nivel muy alto, pero también me siento libre para expresarme, aprender y equivocarme”.

Programa 3: la OFJ en Bellas Artes

Director artístico: José Luis Castillo

Solista (piano): Daniela Liebman

Programa

“3 danzas indígenas jaliscienses”/ José Rolón

“Concierto para piano número 22”/ Wolfgang Amadeus Mozart

“Sinfonía número 9”/ Gustav Mahler

Fechas y sedes

Concierto1: Jueves 15 de junio/ 20:30 horas

Sede: Teatro Degollado (Guadalajara, Jalisco)

Concierto 2: Sábado 17 de junio/ 18:00 horas

Sede: Palacio de Bellas Artes (Ciudad de México)

Boletos disponibles en taquillas del recinto (en cada caso) y Ticketmaster

MF