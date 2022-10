La tarde de este jueves, el artista tapatío Jorge Martínez Aguayo “Chobe” presentó oficialmente “Folclor”, mural de 4x4 metros que ahora colorea a Paseo Alcalde, entre las calles de Garibaldi y Joaquín Angulo, como parte del programa "GuadalajArt".

En compañía de Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, “Chobe”, quien es vecino del Centro Histórico de Guadalajara, relató como el arte le mostró una nueva visión en su vida, al recordar que ante una adolescencia complicada, encontró en el graffiti una nueva forma de expresión, encausando ahora esta pasión a una vocación artística que hoy colorea parte del primer cuadro de la ciudad.

EL INFORMADOR / N. Gutiérrez

“Tengo 15 años pintando esta técnica de mural. Yo no tengo estudios, yo no estudié arte, pero todo esto ha sido a base de constancia, práctica y nunca estar en zona de confort, siempre tratando de imponerme retos nuevos, cosas más difíciles”, detalló “Chobe” al referir que tras conocer la iniciativa Guadalajart, impulsada también por Juventudes Guadalajara, no dudó en compartir su propuesta con la ilusión de tener la oportunidad de plasmar su arte e identidad tapatía.

“Yo en mi juventud tuve una vida un poco difícil, estaba en una pandilla, era callejero, también practicaba el graffiti ilegal, fue una temporada difícil (…) un día me di cuenta que puedo hacer mis dibujos del cuaderno con spray en la pared, desde esa vez no pude parar, desayunaba, comía y cenaba graffiti. Ahora estoy muy entregado y apasionado, es lo que me funciona”.

Inspirado por el mes patrio y por la esencia jalisciense, “Chobe”, de 29 años de edad, hizo de una pareja de ballet folclórico sus protagonistas en esta obra urbana, recordando que para este mural dedicó seis días de trabajo con ocho horas diarias apoyado de un andamio: “fue mucha dedicación y amor, mi intención es crear ese sentimiento en las personas, de orgullo mexicano”.

Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, expresó su agradecimiento a “Chobe” por sumarse a la iniciativa "GuadalajArt", que en esta ocasión, junto a la presentación del mural, se acompañó de una exhibición de fotografía y arte plástico de diversos creadores locales como Alfredo García, Ian Pablo y Karla Portillo, por ejemplo, además de contar con la voz de la joven talento Natalia Ximena Plascencia López, quien amenizó el momento entonando emblemáticas canciones como “La cigarra” y “El pastor”.

“Magnífico artista urbano, estamos invitando a distintos artistas urbanos para que nos ayuden a mejorar nuestro espacio público”, expresó el alcalde tapatío Pablo Lemus al celebrar que “Chobe”, para este mural, haya rendido un colorido homenaje a los bailarines de ballet folclórico.

