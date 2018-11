Graciela Montes es galardonada

El Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil ya tiene nueva protagonista: Graciela Montes, escritora argentina que, por su trayectoria dedicada a la escritura y aportación social, se hace merecedora de este galardón entregado desde 2005 por las instituciones Fundación SM, UNESCO para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Centro Regional para el Fomento del Libro en América y el Caribe y la International Board on Books for Young People (iBbY).

Marisol Schulz, directora de FIL, destacó la labor de la escritora nacida en Buenos Aires y señaló la diversidad de géneros y formatos que han sido plataforma para el legado que construye tanto en cuentos, ensayos, novelas y textos informativos, dando un total de 70 obras que han sido publicados y traducidos en países de habla hispana y que también la han hecho merecedora a distinciones como el Premio Alfaguara y Premio Fantasía Infantil.

“Cuando uno llega a los 71 años y que te pase esto es bueno, sobre todo cuando hace mucho tiempo que no estás, de que no escribo. Me acordé cuando quise publicar un cuento y si no hubiera sido por Boris Spivacow, que encontró que mi cuento era bueno, yo no estaría acá, no hubiera posiblemente escrito más libros para niños, ese libro ya me lo habían rechazado, me dijeron que era un cuento pobre, se trata de ‘Nicolodo viaja al País de la Cocina’”.

Previo a que Graciela Montes recibiera su estatuilla, personalidades como Luis Fernando Crespo, director de SM y el escritor, Oche Califa, resaltaron cualidades literarias de la autora de obras como “Otroso” e “Irulana y el Ogronte”, en tanto que Cecilia Repetti, en representación del jurado, compartió los criterios que dieron el gane a la argentina de entre nueve postulantes al premio.

“Su calidad literaria, diversidad de estilos y recursos permite lecturas en varios niveles. Su obra aborda temas innovadores, la creación de personajes valientes que resuelven conflictos personales y sociales con sus propios recursos, así como la complicidad con el lector”.