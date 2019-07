Giovanna Reynaud impulsa los sueños de los niños

El talento joven no escatimará su participación en Despertares Impulsa, plataforma de divulgación y práctica sobre las industrias creativas en el sector cultural y multidisciplinario que, bajo la batuta del bailarín tapatío Isaac Hernández, comenzará actividades hoy 15 de julio en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Previo a la gala multidisciplinaria que Isaac Hernández compartirá sobre el escenario del Auditorio Telmex el próximo 20 de julio, diversos artistas comenzaron a llegar a la metrópoli tapatía para alistar los detalles de los talleres, conferencias, audiciones y clases magistrales que se vivirán a lo largo de esta semana.

A este llamado respondió Giovanna Reynaud, actriz y bailarina contemporánea que, además de participar en producciones televisivas a nivel internacional como “Soy Luna” (con el papel de la villana ‘Emilia’), ahora se suma a la parte de la enseñanza dentro del evento organizado por Hernández con el Workshop: Actuación y teatro musical.

La historia de Giovanna e Isaac inició dentro de un set: Ambos participan en la cinta “El rey de todo el mundo”, la cual fue rodada en Jalisco bajo la dirección del realizador español Carlos Saura. En esta cinta el tapatío y bailarín principal del English National Ballet en Londres, será el protagonista.

“Nuestra relación comenzó a partir de la filmación de ‘El rey de todo el mundo’, ya conocía de él y su trabajo, cuando me enteré que yo también formaría parte de la película me emocioné muchísimo, para mí es un reto como actriz el tener que bailar ballet y más sabiendo que lo haría de la mano de una figura como él”, comenta en entrevista.

Tras conocerse un poco más y poner sobre la tarima la pasión que ambos bailarines tienen por la danza en sus diversas expresiones, Isaac Hernández invitó a Giovanna para impartir un taller sobre actuación y teatro musical, ámbitos en los que la también tapatía ha ganado prestigio en los escenarios musicales y que ahora compartirá con niños: “Cuando empecé a actuar nunca me hubiera imaginado que me gustaría estar de lado como maestra, pero desde hace unos meses abrí la asociación civil ‘Sueños sobrenaturales’, junto a mi novio, pensando en que podemos ayudar a otros a cumplir sus sueños. Esto es una oportunidad enorme para mí, estoy muy motivada, me identifico mucho con la mentalidad de Isaac, no se trata sólo de nosotros, sino poder compartir con los demás”.

A lo largo de su workshop en Despertares Impulsa, Giovanna Reynaud compartirá su experiencia para que los niños comiencen a explorar el baile, el teatro y la interpretación desde una perspectiva más personal y con la motivación para crear un proyecto durante esta jornada cultural en Guadalajara.

“Estaré trabajando con jóvenes de una casa hogar y encontraremos cuáles son las capacidades y talentos de cada uno para poderlos potencializar. Vamos a cantar, actuar, grabar coros, realmente van a vivir la experiencia del teatro musical, al final tendremos la presentación de una mini obra de teatro para que los demás también vean el talento que hay en estos lugares que quizá nadie había explorado”, finaliza.

La presentación de la obra que estará trabajando esta semana la actriz se presentará el viernes 19 de julio en la Sala 3 del Conjunto Santander a las 19:00 horas.

Para fans

Giovanna a fondo

Su villano favorito es “Hades” de “Hércules”: “Me gusta porque es malo, pero muy gracioso”. A Giovanna le encanta ayudar a la gente, prueba de ello es su fundación. Su defecto es que es un poco insegura: “A veces dudo mucho en qué decir, qué ponerme o qué hacer”. Empezó su carrera en obras como “Rapunzel”, y “La Princesa y el sapo”. En la tele debutó con su personaje de gala en la serie “Jungle Nest”. Su comida favorita son las enchiladas mexicanas.

Una cita imperdible