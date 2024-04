El próximo 11 de abril a las 19:00 horas, se inaugurará un nuevo espacio cultural en Guadalajara dedicado a la comunidad fotográfica, el cual lleva por nombre Penumbra (Simón Bolívar 446, en la colonia Americana-Obrera), se trata de un cuarto oscuro de revelado y ampliación de negativos que también fungirá como un taller creativo y un punto de encuentro enfocado en promover el oficio de la fotografía, el intercambio entre fotógrafos y la difusión de conocimientos.

Quienes están a cargo del proyecto son Sergio Ruiz Velasco de Alba y Leonardo Hernández -hijo de José Hernández-Claire-, ambos son cineastas y profesionales de la fotografía, quienes están impulsando esta iniciativa en pro del gremio fotográfico. Ambos hablan para EL INFORMADOR sobre la vocación de este espacio y la muestra fotográfica con la que éste será inaugurado.

“Yo empecé a revelar en el cuarto oscuro de mi papá desde hace mucho, desde que era pequeño, ahí fue donde me enamoré de la fotografía. Y a Sergio lo invité hace unos meses a que revelara sus rollos, le encantó el proceso y conversando sobre ideas, coincidimos en que estaría padre tener un espacio abierto al público y no sólo un cuarto escondido en la casa de alguien. La intención era que la gente pudiera revelar, platicar de fotos y de libros, en fin, hacer una comunidad fotográfica”, comparte Leonardo.

Por su parte, recuerda Sergio que al momento de buscar el espacio ideal, vieron opciones en Santa Tere hasta que dieron con este domicilio en Simón Bolívar donde arriba hay un estudio de pintores. “Nosotros, resanamos, pintamos e hicimos la carpintería. Entre los dos rehabilitamos el lugar”. El periodo de trabajo duró cerca de dos meses, más el proceso de gestión de la exhibición que le dará apertura al espacio.

Ambos fundadores estudiaron cine en la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el Departamento de Imagen y Sonido (DIS). “Nos hemos enfocado más en la fotografía documental de cine, también nos gusta la foto fija, pero esto es algo que hemos llevado en paralelo. Normalmente Leonardo fotografía más y yo dirijo”, refiere Sergio, quien también acota que los fotógrafos que quieran revelar o ampliar en Penumbra, pueden rentar el cuarto oscuro por hora o por tanque.

“Y al mismo tiempo ofreceremos talleres de fotografía social, fotoperiodismo, revelado y ampliado, impartidos por fotógrafas y fotógrafos invitados”. También se buscará que haya talleres de arquitectura, moda, retrato y de todo lo que incluye a la fotografía, “no estamos cerrados a un género, como el documental que es lo que nos gusta, sino que sabemos que la fotografía tiene un mundo de posibilidades”, acota Leonardo.

Penumbra, está dedicado al proceso análogo, pero también está abierto a lo digital, de hecho la exhibición cuenta con fotografías digitales. La muestra colectiva incluye a 14 fotógrafos, cada uno de ellos con una aproximación distinta a la fotografía, ya sea experimental, documental, fotoperiodismo, retratos, deportiva y naturaleza. Además, dicha exposición homenajea a José Hernández-Claire (1949-2021). En total serán 15 imágenes contando la del propio Hernández-Claire.

Los fotógrafos participantes en esta exhibición además de Sergio y Leonardo, son también: Olivia Luengas, Bernardo De Niz, Isabel Palomar, Paulina Rodríguez, Julio Rey, Sergio Garibay, Fabricio Atilano, Fredy Padilla, Danáe Kótsiras, Benjamín Soto, Paula Saracho y Bernardo Figueroa.

En el cartel hay tanto estudiantes como fotógrafos de renombre, cada uno participa con una fotografía, la cual ellos eligieron. “Hay gente como Olivia Luengas, ella es fotógrafa de cine que ha inspirado a otras generaciones de chicas para animarse a reclamar los lugares que les son propios en la industria del cine. También invitamos a mujeres que son estudiantes, o gente que no estudió cine o fotografía, pero que son arquitectas, pero les gusta la fotografía. Entonces, buscamos la diversidad de miradas y aproximaciones a la fotografía”, expresa Sergio.

La muestra estará abierta al público hasta el próximo 11 de mayo. Después de la inauguración se podrá visitar de miércoles a viernes de 16:00 a 20:00 horas y los sábados de 10:00 de la mañana a las 14:00 horas.

El cuarto oscuro cuenta con el equipo de revelado y ampliación de película fotográfica. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Un espacio que le urgía a la ciudad

Leonardo espera que en algún punto en Penumbra se pueda dar alguna charla sobre el trabajo de su papá (José Hernández-Claire) o incluso se puedan proyectar fotografías que aún no se han expuesto directamente desde la película. “Se puede hacer bastante, la idea sería promover mucho la fotografía documental que fue a lo que mi papá se dedicó y aprovechar que tengo acceso a todos esos documentos y mostrarlo a quienes estén interesados”.

Penumbra viene a cubrir la falta de espacios para la fotografía, “yo siento que no hay muchos lugares, galerías o museos dedicados 100% a la fotografía. Y al menos este espacio como comunidad, queremos que sea sólo para fotografía”, dice Leonardo.

Y también refrenda Sergio que no buscan convertirse en una galería o museo, esa no es la intención que tienen, “más bien este es un lugar en donde si tú no sabes nada de foto y quieres acercarte, puedes encontrarte con otros fotógrafos que pueden tener más experiencia e intercambiar ciertos conocimientos, convivir y aprender de ellos, no solo de nosotros”.

También reflexiona que anteriormente tener un laboratorio era un privilegio y “ahora ha tenido mucho auge lo análogo, pero no todos cuentan con un cuarto oscuro y mandan a revelar. Lo que buscamos es acompañarlos en el proceso, vivir la experiencia, saber que no es complicado y que hay cierto encanto volver a esas técnicas clásicas”.

CT