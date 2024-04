La Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Compañía Nacional de Ópera, presentarán el estreno mundial de “El vencedor vencido”, la más reciente ópera del compositor mexicano Federico Ibarra, con libreto de Enrique Serna, en la que se aborda, desde una visión humana, la fallida expedición realizada por Hernán Cortés a Las Hibueras, Honduras, luego de la caída de Tenochtitlan.

La obra se centra en la psique y en los procesos humanos vividos por el conquistador español, el último emperador azteca, Cuauhtémoc -a quien llevó de rehén-, y La Malinche, además de otros protagonistas de la catastrófica travesía histórica, iniciada en 1524, en la que imperaron el hambre, la desconfianza, la muerte y el deseo de sobrevivir.

“Esta desastrosa historia, que es verídica en general, a nadie se le había ocurrido tratarla y menos desde la ópera. Esto la hace muy particular, de acuerdo con todo lo que se va a ver y a escuchar, pues es una especie de disección de los tres personajes principales: Cortés, Cuauhtémoc y Malinche, para saber qué es lo que piensan y saber si los personajes que se vieron involucrados lo fueron por decisión de Cortés o fue simplemente una casualidad”, dice el compositor.

“El vencedor vencido “tendrá su estreno mundial el 18 de abril a las 20:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes; participarán la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes.

Federico Ibarra Groth, cuenta que “tenía la preocupación de no haber compuesto algo acerca de nuestro pasado, y se lo platiqué a Serna, a quien le encantó la idea, porque también quería hacer algo al respecto. Congeniamos en determinado momento, pero una cosa es lo que Serna me entregó y otra cosa es el libreto a la hora de estarlo trabajando. Hubo modificaciones, cambios, no sustanciales, pero sí cambios lógicos para que se pudiera escuchar en música”.

La dirección concertadora estará a cargo de Iván López Reynoso, la puesta en escena de Hernán del Riego y Rodrigo Vázquez es director asociado, mientras que Rodrigo Ramos Elorduy dirigirá el coro, como director invitado.

El elenco de esta producción nacional está conformado por un grupo de cantantes mexicanos: el tenor Jesús Estrada (Hernán Cortés), las sopranos Mariana Valdés y Mariana Echeverría (alternando en el papel de La Malinche) y el tenor Andrés Castillo (Cuauhtémoc). También participarán el barítono Armando Gama (Bernal Díaz del Castillo), el bajo Rodrigo Urrutia (Gonzalo de Sandoval), el barítono Ricardo López (fray Juan de Tecto) y el barítono David Echeverría (Tetlepanquétzal).

CT