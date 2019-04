"Fernando del Paso" tuvo una gran fuerza visual de la literatura"

El escritor Juan Villoro calificó de titán de las letras a Fernando del Paso, quien encierra dentro de sí mismo a varios autores e, incluso, a toda una literatura.

“Me gusta resaltar no solo su carácter titánico como autor de tres novelas que tienen estatura de catedrales, ‘Noticias del Imperio’, ‘José Trigo’ y ‘Palinuro de México’, sino también como el autor de una obra periférica muy interesante. Su obra me parece múltiple, que aún aguarda ser entendida en su totalidad”, señaló Villoro con motivo de su intervención en el homenaje que el Instituto Cervantes y la UNAM-España brindaron en Madrid a Del Paso.

Villoro considera que Del Paso tuvo una gran fuerza visual de la literatura, y sus registros son tan variados que ha influido de manera muy distinta en autores mexicanos de otras generaciones.

“En mi libro ‘El vértigo horizontal’ me aprovecho de Fernando del Paso que recupera el barrio de Nonoalco de la Ciudad de México, el gran barrio de la tradición ferrocarrilera en México. En otras ocasiones me ha parecido que el estilo de ‘Palinuro de México’, con su irreverencia, su sentido del humor y su disparatada y enciclopédica erudición, pues también ha sido un elemento de estímulo muy grande”, precisó.

Del Paso es un escritor muy cervantino, por su sentido del humor, la curiosidad por distintos saberes y la capacidad para poner en tensión la realidad y la ficción, agregó Villoro.

“Si algo distingue a la narrativa de Del Paso es una dinámica de lo exhaustivo, es alguien a quien le gusta afrontarlo todo, recreando la genealogía del tema”, puntualizó el narrador mexicano antes de reseñar que Del Paso prefería investigar en clave de tortuga y darle a la imaginación el rol de Aquiles, el papel de la velocidad.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que participó también en el homenaje, reconoció sentirse influenciado por la actitud de Del Paso cuando decía que se ponía una camisa heredada del difunto poeta mexicano José Carlos Becerra para inspirarse y homenajear a todos los escritores que se fueron prematuramente.

“Cuando murió José Emilio Pacheco, su mujer Cristina nos envió a los amigos diversas prendas suyas. A mí me envió una gabardina, y yo muchas veces, por la historia que nos contó Del Paso, me la pongo cuando me siento a escribir, llevado por esa complicidad de admiración a la memoria y la tradición”, indicó el poeta español.

Andrés Ordóñez, director del Centro de estudios mexicanos de la UNAM en España y moderador del evento, señaló entre las cualidades de Del Paso su universalidad, sobre la base de una profundamente clara identidad mexicana y un gran conocimiento de la literatura española y latinoamericana.

La filóloga de la UNAM, Adriana Haro Luviano, se refirió al componente histórico en la obra de Del Paso para subrayar sobre “Noticias del Imperio” que el planisferio de las lecturas de las literaturas del mundo se consolida y encuentran el crisol ideal en la prosa del narrador mexicano.