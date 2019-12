Fernando Vázquez Mahia, desde la narrativa gráfica

Explorar la narrativa desde las formas y colores para brindar un mensaje universal es lo que caracteriza al trabajo del argentino Fernando Vázquez Mahia, ganador de la décima edición del Catálogo Iberoamérica Ilustra, certamen impulsado por Fundación SM, en el que se da apertura a ilustradores que en sus trazos logren construir historias gráficas a partir de la composición, de líneas y un mosaico de tonalidades, personajes, paisajes y situaciones hilarantes.

Con la serie “El explorador gringo”, Fernando Vázquez lleva al espectador una secuencia gráfica situada en la selva y el encuentro cultural que un estadounidense tiene al recorrer los paisajes amazónicos y se ve envuelto en un místico ritual en el que un chamán lidera una colorida ceremonia.

“Esto surgió porque desde hace tiempo leo historias de viajes como ‘El río’ de Wade Davis, botánico que durante los años 70 fue a Colombia -al Amazonas-, para investigar un poco sobre la coca como planta sagrada para los indígenas. Su mirada me pareció muy respetuosa, me gustó esa idea de este gringo que llega a un mundo nuevo para él”.

Entre los planes que Fernando Vázquez Mahia visualiza para 2020 es llevar la serie de “El explorador gringo” al formato del libro tras decidir sumar nuevas imágenes que vayan acompañadas de texto, además piensa en trabajar un nuevo proyecto animado sobre La Pampa argentina del siglo XIX.

Fernando señala que su relación con la ilustración ha transitado por diversas etapas y desde distintos campos de acción, y aunque el dibujo ha estado presente desde su infancia, hubo momentos en que lo dejó en pausa para retomarlo con fuerza a la par de desarrollar otros intereses, como la animación digital.

“Todos dibujamos cuando somos niños y lo hice hasta los 25 años, también fui pintando hasta que me fui a España y comencé también en el diseño. Entonces dejé por momentos de dibujar. Hasta hace un par de años tuve una especie de crisis personal y eso me llevó a recuperar cosas que para mí quizá ya tenían más sentido y volví a dibujar, es una parte importante de mi vida, me divierte y volví a descubrir ese placer que tienes de niño cuando dibujas”.