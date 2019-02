Fernando Trujillo pasa del libro digital al impreso

El escritor español Fernando Trujillo, autor de la saga “La biblia de los caídos”, estuvo de visita en Guadalajara para compartir que su obra ya se encuentra en formato físico gracias a Panamericana Editorial.

Trujillo es un autor muy popular entre el público adolescente porque sus historias parten de la ciencia ficción y la fantasía, sin embargo, cualquier asiduo lector puede quedar cautivado con sus relatos de ángeles y demonios.

El autor comenzó la publicación de los tomos de su saga a través de portales digitales como Amazon, iBooks y Google Play, plataformas en las que encontró lectores con quienes compartir sus historias de fantasía urbana. Esta puerta permitió que su trama misteriosa comenzara a captar cada vez más lectores, permitiéndole tomar la decisión de dejar su trabajo y convertirse en un escritor a tiempo completo; antes laboraba como informático en una multinacional.

“Yo supongo que cualquier escritor que quiere publicar y llegar a un público, como es mi caso, quiere estar en todos los formatos que se inventaron. Yo estaba antes en el formato electrónico porque era lo único que yo podía hacer por mí mismo, porque dependía exclusivamente de mí. Y cuando tuve la suerte de que me publicaran en papel, estaba muy contento. Yo vine aquí a Guadalajara hace poco más de tres años, a la FIL 2015, invitado por Amazon y aproveché y pasé por otras ciudades de México, y todos me pedían el libro físico, o sea que fue una alegría y en mi caso además fue una suerte porque todo se debió a que una lectora colombiana contactó con Panamericana y ella les hizo la propuesta de publicar mi libro”, relata Trujillo.

Recientemente, Fernando presentó el octavo tomo de “La biblia de los caídos”, señala que la historia seguirá creciendo, pero desconoce cuántos tomos más le llevará cerrar el ciclo. “Tengo clara la historia que voy a contar, pero por más libros que escriba, soy un desastre para prever la extensión que van a tener”. En total, ha publicado 22 textos incluyendo los de esta saga. También planea volver a escribir con su amigo César García Muñoz.

Hechos sobrenaturales

Sobre la fascinación por los sucesos sobrenaturales, el español explica: “Que yo tenga memoria, desde siempre, cualquier cosa que hable después de la muerte, temas sobrenaturales, a mí me encantan y no sé por qué, luego incluso estéticamente me gustan los cementerios, las tumbas, las iglesias… la religión me gusta mucho, no sé cuál es la razón, pero ha estado siempre”.

Sin embargo, explica que nunca le ha pasado nada extraño, ni sobrenatural. “Por desgracia no, lo he intentado, pero no hay manera, yo creo que si hubiese tenido experiencias paranormales, porque hasta ahora todas las que he tenido son muy fáciles de explicar con las leyes físicas, pues a lo mejor no estaría tan intrigado inventándomelas”. Incluso, Trujillo ha participado en actividades de espiritismo.