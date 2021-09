Fernando Sandoval presenta “Jalisco Colosal”

Hoy miércoles 8 de septiembre por la noche, al terminar el partido de Astros de Jalisco contra Libertadores de Querétaro en la Arena Astros, se inaugurará en la Sala de Arte Plaza Patria, la exposición del artista Fernando Sandoval, “Jalisco Colosal”, la cual conjuga al arte con el basquetbol. Mientras que mañana jueves, dicho proyecto artístico ya estará abierto al público en las inmediaciones del centro comercial.

En entrevista para EL INFORMADOR, Sandoval cuenta cómo surge la relación con Astros de Jalisco, pues su labor creativa no solo se basó en esta muestra, también realizó un mural en piso en la duela donde juega el equipo y diseñó los uniformes en colaboración con el creativo Rogelio López.

“En general todo este proyecto, surge a raíz de la invitación de los dueños del equipo Astros de Jalisco (un equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). Ellos tenían la intención de cambiarle toda la imagen al equipo, integrando el arte y el deporte, los dueños tienen esta pasión por las dos disciplinas, así que era la conjunción de estos dos elementos para crear una nueva imagen desde el diseño de los uniformes, todo lo que el equipo utiliza, y de esa idea que a mí me gustó mucho, porque tuve rienda suelta”, es que en consecuencia surgió el desarrollar el mural en piso y la exposición que se inaugura hoy.

Recuerda el artista que el concepto central para desarrollar el proyecto fue utilizar los colores del escudo de Jalisco para crear una identidad local, “porque cuando viaja el equipo, querían que se llevaran una parte de la cancha con ellos, esa era la idea de diseñar los uniformes, de ahí les sugerí también trasladar todo ese universo que comencé a crear con los colores, que son el azul y el amarillo, pero en una variación cromática, a la duela del estadio donde juegan con todo ese concepto y hacerlo yo personalmente, a mano”.

Al poner en marcha el trabajo, descubrieron que no había nada similar “en el que un artista plasmara personalmente su obra en una duela o en una cancha de un equipo profesional donde se va a jugar. Hay canchas públicas que están intervenidas por artistas diferentes, pero no a un nivel profesional, parece ser que es como la única ocasión en la que se ha hecho esto, y para mí fue un gozo y un honor, hasta la fecha ha sido el lienzo más grande que he pintado, tuve que armar un equipo que me ayudó desde cero y se generó la pintura. Y ahora se inaugura la cancha con esto que hice, que además esto dio pie a toda una exposición en torno al trabajo que hice para Astros de Jalisco y en general con el tema del basquetbol”.

En honor al deporte. El artista asegura que trabajar con el equipo de Astros de Jalisco fue un honor, además de una experiencia muy especial. Cortesía



Sobre el contenido

“Jalisco Colosal”, la muestra que inaugura hoy, estará abierta al público desde el jueves y hasta diciembre próximo, según la información que tiene Fernando. Los horarios de visita son de las 11:00 de la mañana a las 20:00 horas.

“Este proyecto además de que habla de Jalisco, su escudo y sus colores, tenemos una variedad de técnicas que yo nunca había trabajado, hay bronce, hay escultura en cerámica, madera, pintura, obra gráfica, una videoinstalación que nunca había hecho, y otras técnicas más, además de instalaciones interactivas donde la gente se puede tomar la foto y conocer de una manera muy lúdica (el universo del baloncesto). Yo jamás había trabajado en un proyecto así, tan específico de basquetbol, pero a la vez muy libre para mí”. Son más de 20 piezas en total y en general todo el proyecto le ha llevado dos meses ponerlo en marcha, desde que tuvo la primera junta con los dueños y empaparse de la cultura del basquetbol hasta este momento.

De hecho, recuerda Sandoval que hoy será el primer partido de basquetbol al que acuda, no tenía mucho acercamiento a este deporte anteriormente y se ha quedado con un muy buen sabor de boca.

TOMA NOTA

Listo para recargar las pilas

Fernando Sandoval resalta que lo que viene será descansar unas semanas y regresar al trabajo pendiente, porque para adentrarse de lleno a este proyecto con Astros de Jalisco, tuvo que posponer algunos proyectos en marcha.

