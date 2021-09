El viaje de hacer una película en pandemia

El cineasta mexicano Rafa Altamira comenzó la filmación de su largometraje “The Trip”, tercero en su carrera: “Es una película que se podría decir es del género festivalero, si es que existe. Está ubicada en 1989, a finales de los ochenta. Tiene muy el estilo de ropa y música de esa época. Hoy grabamos una escena con cameos de artistas de los ochenta”. Serán nueve días de rodaje, en Guadalajara y otras partes del Estado: “La mayoría de la película pasa en carretera, o dentro del carro”.

Sobre el desarrollo de la trama, el también guionista platicó: “Son cuatro amigos que van en un viaje a Tequila, para hacer su día de campo. Pero no es tan sencillo: cada uno de los personajes tiene su lado bueno y su lado oscuro, como cualquier persona.

Por un desafortunado evento el carro los deja tirados al costado de la carretera. Los personajes sacan lo peor de sí hasta explotar uno contra otro de cierta manera. Empieza como una película relativamente alegre, con unos tintes oscuros de los personajes que se revelan poco a poco para ver lo peor que se sacan unos a otros” .

El elenco incluye a Tatiana del Real (“Gloria”, “Luis Miguel La Serie”), Frank Rodríguez (también coguionista), Cristóbal Orellana (“High School Musical”, versión México). Uno de los personajes es gay, lo que genera varios puntos de desencuentro entre ellos:

“En los ochentas era una época en la que tenían que vivir bajo tapujos para protegerse de la sociedad, porque era una sociedad muy prejuiciosa en esa época. Las tensiones empiezan a suceder en los personajes solo desde sus gustos o maneras de pensar, desde antes de que se desate el conflicto”.

Sobre el origen del guion, Rafa comentó: “Se acercó Frank en enero, venía de producir y dirigir dos películas, las dos en postproducción. Me dijeron que planeaban filmar en julio, me platicaron del guion. Quise leerlo, me lo mandaron, estuvimos en pláticas, cosas que quería cambiar para hacer a los personajes más tridimensionales, un final más redondo y menos abierto. Estuvo abierto a los cambios, así estuvimos trabajando”.

Rafa adelantó quiénes serán los invitados especiales, provenientes de la cultura pop mexicana de los ochenta: “Nací en 1989, no me tocó mucho de eso. Frank me dijo ‘Vamos a tener el cameo de Carmín, el de la Garra y Sombrero Verde’. Los estuve investigando. Carmín fue una estrella de pop muy grande en los ochenta, nos donó dos de sus canciones, son parte del soundtrack”.

A propósito de su filmografía, Rafa abundó sobre la primera película, con el título de “When You’re Gone”. Se trata de un thriller psicológico que actualmente se encuentra en proceso de búsqueda de distribución: “Liz Díaz, coproductora, se está encargando de eso. Estamos tratando con una distribuidora de Estados Unidos para venderla para plataformas de streaming en Asia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos”. La segunda película es una comedia romántica, coescrita y actuada por Cristo Fernández y Kelsie McDonald, titulada “Who Speaks Love”: “La mitad está en inglés, la mitad en español. Tiene casting mexicano y de Londres. El personaje de Cristo se enamora de Kelsie”.

MQ