Faylet Guzmán presenta su ópera prima

Este enero regresa a cartelera “Eréndira: viaje interior de una mujer invisible”, ópera prima de la actriz y dramaturga Faylet Guzmán, con la dirección de Antonio González (en codirección con Faylet y Georgina Ameztli). “Eréndira”, el personaje, es una mujer de origen indígena. Por las circunstancias de inseguridad debe dejar sus raíces, por lo que emprende un viaje en el que también se cuestiona quién es y cuál es su origen.

Sobre el nacimiento de este proyecto, la joven artista platicó: “Todo surgió mientras hacía mi intercambio universitario (en España)”, la actriz planeó viajar con beca, que no se concretó finalmente. En busca de solventar los gastos consiguió trabajo, donde entró en contacto con otras personas: “En estos lugares había muchas mujeres de escasos recursos, sobre todo migrantes de Latinoamérica, además de refugiados”.

Fue durante 2016, periodo en el que creció el número de refugiados del Medio Oriente y África: “Trataban de aliviar su dolor platicando. Llegaba a mi casa y veía que mis problemas no eran tan graves. Comencé a escribir muchas de sus historias, también lo que yo pasaba y sentía. Me di cuenta de que necesitaba hablar de esto, darles voz a estas mujeres que se encuentran en un submundo: nadie las ve, nadie se preocupa por lo que pasan”.

El resultado de ese proceso de escritura y de escucha de testimonios fue “Eréndira”, fue su primera obra para la escena: “Si la razón por la que fui fue para estudiar, y la vida me puso en esas circunstancias, me pareció que la vida me daba una dirección. Quise poder hablar de ellas en mi medio, desde mi trinchera”.

En escena acompañan a Faylet los músicos Julio Zenteno y Ari Osvaldo, con trompeta y percusiones respectivamente. Guzmán decidió incluir la música para una mayor expresividad en la escena: a los dos músicos los conoce por haber coincidido en proyectos musicales. El director, Antonio González, fue profesor de Faylet en la universidad.

Para Faylet, la escritura de teatro se dio por las circunstancias: “No me considero dramaturga, como tal. Mi formación es de actriz, pero sentí la necesidad de decir esto”. Ya con su primera obra estrenada ha continuado escribiendo, además de que buscarán montar más temporadas de “Eréndira: viaje interior de una mujer”.

De su formación, la actriz y autora comenté: “Comencé a estudiar teatro en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estudié dos años. Después vine a vivir a Guadalajara, a estudiar la Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral”.

Asiste

“Eréndira: viaje interior de una mujer invisible” en Foro El Venero (Reforma 508-A), de Faylet Guzmán y dirección de Antonio González, viernes 10 y 25, sábados 20 y 26 de enero (20:00 horas), domingo 20 de enero (18:00 horas). Entrada: $120 pesos, general: $100 pesos con descuento.

Boletos en www.voyalteatro.com