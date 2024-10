La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es un espacio de encuentro cultural para trazar lazos en la industria editorial y fomentar la lectura. Este año, el invitado especial de la feria será España, a pesar de esto, la realeza ha confirmado su inasistencia al evento.

En una conferencia de prensa donde se detalló el programa que se seguirá durante los 9 días del evento, celebrada el pasado martes 8 de octubre, Marisol Schulz, directora de FIL, detalló que se le había enviado una invitación a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la realeza española, de los cuales, solo estos los últimos han respondido.

¿Por qué no asistirán los reyes de España a FIL Guadalajara?

De acuerdo con la directora, los reyes de España enviaron una misiva disculpándose, pues no será posible su asistencia al evento. La razón se adjudica a un problema de agenda.

“Invitamos a los reyes de España y hemos invitado también a diferentes instancias de gobierno a través tanto del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Relaciones Exteriores, no tenemos confirmación por España de que venga algún representante del gobierno, sin embargo si tengo una carta por parte del protocolo de casa real disculpando a los reyes por un problema de agenda”.

Fue en el año 2000 la primera y última vez España fue el Invitado de Honor para la que se ha consagrado como la unión editorial más grande de Iberoamérica. Este año, se seguirá el lema "Camino de ida y vuelta".

Por otro lado, Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura español, apuntó que FIL Guadalajara es una oportunidad para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que se tensionaron luego de que Claudia Sheinbaum no invitara a Felipe VI a su toma de posesión como Presidenta de México, pues este no había contestado a una carta que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador le envió durante su mandato.

Dicho documento contenía una solicitud para que se extendiera una disculpa por los hechos acontecidos durante la Conquista.

La 38ª edición de FIL Guadalajara se llevará a cabo del 30 de noviembre al 8 de diciembre y reunirá a 850 escritores de 43 naciones.

