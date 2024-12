El ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en el discurso de la austeridad como uno de sus lemas de gobierno y que marcó su administración.

Sin embargo, Nayeli Roldán, periodista del medio Animal Político y ganadora del Premio Nacional de Periodismo por “La Estafa Maestra”, evidenció los efectos negativos de la austeridad: en su libro “La Austeridad Mata”, documentó cómo se aplicaron recortes a distintos sectores en México durante el sexenio pasado.

La periodista, que se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) junto a la también periodista Gabriela Warketing, reconoció que la intención de la austeridad era buena por tratar de reducir el gasto oneroso que hicieron administraciones panistas y priístas, Nayeli Roldán criticó que los recortes hayan alcanzado al sector salud y entre las áreas más críticas y perjudicadas fue la estrategia de vacunación.

“La vacunación no faltaba, crecí viendo que era algo que no faltaba. A mí lo que me impactaba para que una estrategia que venía funcionando desde hace 40 años o más, no funcionara. La explicación del gobierno fue ‘la pandemia’. Ahí lo que traté de hacer fue contestar si fue realmente la pandemia”, dijo.

Nayeli Roldán lamentó la eliminación de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), instancia que permitía a la ciudadanía obtener información de las administraciones de todos los niveles de gobierno. EL INFORMADOR / A. Navarro

Por lo tanto, puso manos a la obra en la investigación, principalmente en determinar en qué consisten los procesos de compraventa, la distribución y la aplicación de las vacunas hasta cada menor y en cada frasco; y al final, los resultados arrojaron datos contundentes: no hubo compra de vacunas en los primeros años del gobierno de López Obrador.

“Así pude determinar que el gobierno de López Obrador no compró biológicos en 2019. Tengo la confirmación de que no hubo contratos, las entregas en almacenes que llegaron hasta 2022. En 2019 no se compró porque Raquel Buenrostro, entonces oficial Mayor y el entonces subsecretario Hugo López-Gatell dijeron que podían conseguir mejores precios de los biológicos y que eso iba a representar ahorros y no lo consiguieron”.

Por lo tanto, descubrió también que, cuando el Gobierno Federal quiso comprar a los proveedores de siempre, ya no había disponibilidad porque la producción ya estaba comprometida con otros países. En total, alrededor de 8 millones de bebés se quedaron sin recibir dosis de vacunas, según detalló en su libro.

La periodista nacida en la Ciudad de México cuestionó que los recortes presupuestales se extendieron hasta la ciberseguridad ya que hubo hackeos a instancias de gobierno, por ejemplo, a la Secretaría de Economía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con el caso más relevante: los Guacamaya Leaks, en los que se filtró información de la dependencia de seguridad militar.

Hasta en los ámbitos más sencillos del sector salud y de otras entidades hubo recortes presupuestales, indica Roldán, por ejemplo, en las papelerías.

Pero otro de los más afectados fueron las estancias infantiles: Nayeli Roldán corroboró que no hubo casos de corrupción, argumentos que fueron utilizados por el Gobierno Federal para la eliminación de este programa.

“Por transparencia pedí esas pruebas de corrupción, ¿saben qué entregaron? Un registro de todas las estancias del país y una supuesta evaluación medida en un semáforo. Las faltas más graves eran que un bote basura no tuviera una bolsa; que las maestras tuvieran las uñas pintadas o que no hubiera un área específica para que los niños se lavaran los dientes”.

La problemática podría continuar en el siguiente sexenio de aprobarse el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025, por lo que advirtió de consecuencias devastadoras para el sector salud nacional.

Por otra parte, Nayeli Roldán lamentó la eliminación de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), instancia que permitía a la ciudadanía obtener información de las administraciones de todos los niveles de gobierno, por lo que reconoce que el periodismo deberá forjar nuevos caminos para encontrar información vital.

Además, recordó el proceso de investigación de “La Estafa Maestra”, mismo trabajo por el que fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo de 2017.

