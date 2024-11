Una nueva edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) está por llegar. A partir del próximo sábado 30 de noviembre y hasta el domingo 8 de diciembre la Expo y Guadalajara serán sedes de la FIL 2024. Sin embargo, los festejos en torno al libro no se detienen ahí. La Librería Carlos Fuentes (LCF) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) estará repleta de actividades especiales por la edición número 38 de la FIL. Conoce el programa completo a continuación.

Actividades especiales en la LCF dentro del marco de la FIL 2024

Sábado 30

10:00 - 12:00 Innovación inclusiva para la educación del siglo XXI

Participan: PhD. Sergio Sánchez, Mg. Valentina Alvear y Felipe Araya

Presenta: Caligrafix

Salón PB

La educación inclusiva es fundamental para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o antecedentes, tengan acceso a oportunidades de aprendizaje. El evento Innovación Inclusiva para la Educación del Siglo XXI será una gran plataforma para compartir ideas y experiencias sobre el uso de la tecnología en este ámbito. También es un excelente momento para presentar el stand de Caligrafix y mostrar cómo sus herramientas pueden contribuir a estos objetivos.

Domingo 01

13:00 - 13:50 Cuentacuentos: El caballo naranja "Función especial con el autor"

Título: El caballo naranja

Autor: Hsu Kung Liu

Editorial: Thule

Imparte: Cuentacuentos GDL

Árbol Central

Un caballo naranja está desesperado por encontrar a su hermano perdido, pero su única pista es la mitad de una foto antigua. "Ojalá pudiera encontrar el dueño de la otra mitad, es la única esperanza", piensa para sus adentros caballo naranja. Un día mientras pasea por el parque se le ocurre una idea genial !Publicar un anuncio en el periódico! Está espectante esperando las repuestas, con el deseo de encontrarlo.

Lunes 02

18:30 - 19:30 Presentación de libro El americano

Título: El americano

Autor: Jeffrey Lawrence

Editorial: Chatos inhumanos

Presenta: Jeffrey Lawrence (Autor) y Pau Luque

Salón PA

¿Qué hacemos con los estadounidenses que se construyen en nuestro idioma? ¿Dónde ponemos a quién adopta una tradición cultural que en principio no le pertenecería, siendo su cultura de herencia la que, durante siglos, ha ejercido dominación sobre la adquirida? Este gringo, este yanqui, este americano se convierte en un sujeto incómodo, que habla un español deslocalizado, intraducible y cambiante según las circunstancias. El americano es la crítica aguda y la amplia reflexión que Jeffrey Lawrence hace de las complejidades y disrupciones que sujetos culturales como Hemingway o como él mismo suponen en el campo literario latinoamericano. En esta novela autoficcional, el amor por la literatura, el ansia por aprender y la candidez disparan todo un recorrido vital por el mundo hispano que acaba convirtiéndose en la base de la identidad de un escritor-Frankenstein: construido de fragmentos culturales, difícil de categorizar, amenazante, aunque también inmensamente tierno y fascinante.

Martes 03

16:00 - 16:50 Presentación editorial: La voluntad de la tierra. Instituto Cervantes / Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Participan: Luis García Montero, Raquel Caleya, Calixta Choque (Aimara), Odi Gonzales Jiménez (Quechua), Susy Delgado (Guaraní), Juan Hernández (Náhuatl), Feliciano Sánchez (Maya), Ruperta Bautista (Tsotsil), y Socorro Venegas.

Salón PA

Esta antología de poemas en lenguas originarias reúne las voces de 22 poetas de diferentes latitudes de México y América, quienes desde sus lenguas maternas evocan recuerdos que acarician y otros que hieren; se preguntan quiénes somos, de dónde venimos, por qué morimos; nombran el mundo con las palabras aprendidas de sus madres, de sus abuelas… Palabras que hoy son sus suyas y que se entrelazan en estas páginas para que sus lenguas resistan al olvido, a la indiferencia y a las injusticias. La voluntad de la tierra es un esfuerzo de la UNAM y del Instituto Cervantes para preservar y difundir la diversidad lingüística en nuestra región, pero también para mostrar la vasta producción poética actual en lenguas indígenas y el amplio espectro de temas que las y los poetas encaran en su escritura. Esta obra de distribución gratuita cuenta también con las ilustraciones de Mariana Alcántara, cuyos trazos dialogan de manera íntima y espléndida con las poesías aquí reunidas.

17:00 - 17:50 Presentación editorial: Presentación editorial La sangre florecida (Colección Vindictas)

Participan: Susy Delgado, Alejandra Amatto y Socorro Venegas

Salón PA

La sangre florecida es un texto narrativo abierto, altamente poético, libre, inclusive en lo que atañe a la consecución cronológica. De tal manera escrito que el lector tiene opciones múltiples para seguirlo, componerlo a su manera y recomponerlo con su propia imaginación.

Jueves 05

18:00 - 19:50 Laboratorio mutante de divulgación científica

Y sin embargo te mueve

Deleitar, conmover y persuadir con la ciencia

INSCRIPCIÓN PREVIA en esta liga

Coordina: Juan Nepote

Imparte: Sergio de Régules

Salón PB

Es más fácil decirlo en negativo: la divulgación de la ciencia no es una forma diluida o rebajada de la ciencia. Desde luego se apoya en el conocimiento que producen los científicos, los métodos que emplean y las preguntas que hacen, pero no es un acto condescendiente para que alguien medio burro reciba un barniz de sabiduría. Para Sergio de Régules, la buena divulgación escrita es, sobre todo, literatura: vivaz, seductora, convincente. Este libro no es un recetario ni un texto académico que pretenda agotar el tema, sino que es algo mejor: es una defensa práctica y alegre de la elocuencia y un ensayo que encarna lo que predica. Dividido en dos partes, una dedicada a describir qué es la divulgación de la ciencia y otra a exponer cómo hacerla, condensa más de tres décadas de experiencia del autor y presenta una serie de filias y fobias, de advertencias sensatas y consejos fáciles de enunciar aunque para aplicarlos se requiera tesón y muchas horas de vuelo. Galileo negó de dientes para afuera su convicción heliocéntrica, aunque no dejó de pensar que la Tierra gira alrededor del Sol. De Régules sabe que la buena divulgación de la ciencia describe esa verdad astronómica pero también el drama íntimo del florentino, la opresión papal y la audaz travesura del derrotado. Y por eso, además de comunicar los hechos, toca las emociones del lector y lo mueve.

18:00 - 19:00 Presentación de libro: Donde la luz cae sobre ti...

Título: Donde la luz cae sobre ti...

Autora: Noemi Sastre de Diego

Editorial: Independiente

Presenta: Noemi Sastre de Diego (Autora) y Pilar Torre (Jefa de la Unidad de Apoyo de la Dir. Gral. del Libro, del Comic y de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deportes de España)

Salón PA

Donde la luz cae sobre ti…, es la compilación de un total de 35 poemas y versos distribuidos en cuatro secciones invitando a los lectores a discurrir por ellos a modo de itinerario de viaje. Cada una de estas secciones o estaciones vienen introducidas por la autora situando al lector los principales aspectos que se abordan a través de sus versos, invitando a reflexionar junto con ella.

Ubicación de la Librería Carlos Fuentes

La Librería Carlos Fuentes sede Centro Cultural Universitario se encuentra sobre la Avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 1695-PB.

Si cuentas con auto propio, el estacionamiento techado cuesta $40 pesos, pero si vas en transporte público, estas son algunas rutas que te llevan además de Mi Macro Periférico:

TO8 vía corta

C43 (636 Haciendas)

C43 (636 Valdepeñas)

C81 (641 Batán-Mesa)

C81 (641 Belenes- Lomas)

Express Molinos- Valle-Mesa (Recuerda que esta ruta solo acepta efectivo y cobra 12 pesos)

C117 Calzada

C117 La Normal

T08 (634 vía corta)

