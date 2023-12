Durante la Feria Internacional del libro Guadalajara 2023, la publirrelacionista y autora del libro “Sin manual de instrucciones”, Toni Torres, nos contó sobre su primer libro, el cual pretende llevarnos de la mano por un recurrido lúdico y lleno de herramientas para aprender a vivir la vida de forma armónica y con intensión.

¿Cuál es algún detalle que no se le puede escapar a quien quiere incursionarse como publirrelacionista?

Un publirrelacionista es un orquestador. Debe tener la capacidad de responder rápido, así como desarrollar la habilidad para hacer que las cosas sucedan.

¿Cómo se ve la agenda de una persona tan ocupada como tú?

Yo no tengo agenda. Busco darle equilibrio a mi vida. Durante muchos años me enfoqué en trabajar, pero decidí hacer una pausa para hacer lo que me apasiona. Viajo al menos una vez al año y me doy tiempo para mí y tiempo para mi pareja. Después, le doy espacio a mis proyectos: promocionar el libro, dar conferencias, producir eventos. No existe una agenda. Simplemente me divierto.

En ese caso, ¿a qué cosas y áreas en tu vida le das prioridad?

Primeramente, a mi salud mental, emocional y física. Si yo no estoy bien, no puedo estar bien con mi entorno. Necesito ver la vida de la mejor manera a pesar de cualquier circunstancia que pueda vivir, porque la actitud positiva es una herramienta en la vida que nos da más paz.

¿Cómo planteas tus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo?

Eso lo hacía antes. Ahora planeo un año y dejo que entre días todo fluya. Por ejemplo, digo: “voy a hacer cuatro eventos al año, viajo una vez al año y eso es todo”. El resto del tiempo cuido mi cuerpo y disfruto mi vida porque lo puedo tener todo, ¿pero la salud? Es súper importante mantenerse saludable.

Últimamente, están muy sonadas las redes sociales, ¿cómo influyen en tu salud mental? ¿Las ves como aliadas o como enemigas?

Yo las veo como herramientas. A pesar de que me saturo, son una herramienta de poder cuando se saben utilizar, pero un arma de doble filo cuando no. Debemos desintoxicarnos de las redes para poder encontrarnos con nosotros mismos.

Tú eres una coach de vida. ¿Cuál es la diferencia entre un coach de vida y un influencer?

Un coach de vida es quien te lleva de la mano como un entrenador de futbol que te muestra las mejores jugadas. El coach de vida te muestra cómo actuar y las mejores formas de cumplir tus sueños. Un influencer, por otra parte, es quien tiene influencia en algo o alguien y se vuelve simplemente un punto de referencia. Muchas veces no sabemos lo que queremos y seguimos gente, saturándonos de información. Esto genera caos y le quita intención a lo que realmente importa.

Hablando de la intención, ¿qué tan importante es la intención con la que hacemos las cosas o vivimos la vida?

Para mí el ‘¿para qué?’, es muy importante. Por ejemplo, yo escribí este libro con la intención de que la gente le encuentre un sentido a la vida: su misión, su propósito. Mañana, de hecho, iré a una preparatoria que queda a una hora de aquí con la intención de sembrar en los estudiantes esa semillita de conocimiento. Siempre debemos ser bien intencionados y conscientes de lo que hacemos. Mi objetivo con este libro es precisamente ahorrarle a la gente tantos dolores de cabeza y sembrar en ellos ideas que generen una mejor intención en sus vidas.

¿Qué le dices a todas las jóvenes mexicanas que quieren despegar dentro del mundo del emprendimiento?

Primero que nada, que crean en sí mismas. Evita que el ruido externo te ancle. ¿A qué me refiero con esto? No escuches los comentarios externos que frenen las maravillosas ideas que vuelan en tu cabeza. Tampoco vuelves por volar. Primero debes tener claro a dónde quieres llegar.

¿Por qué pasar del formato oral al libro?

Después de una conferencia, cuando yo bajaba del escenario, me decían “¿Para cuándo el libro?”. A mí me pesaba mucho. Yo sabía que ese formato podía darle mucho más valor al contenido porque “Sin manual de instrucciones” es realmente un manual de vida donde te llevo de la mano para que realices tus sueños. Es un manual a color con ejercicios y reflexiones.

Después de este libro, ¿cuál es el siguiente proyecto?

Pues te diré que siempre estoy llena de proyectos. Soy una persona muy creativa, entonces, seguir creando es mi objetivo: impartir conferencias, promover la lectura.

De tus consejos, ¿cuál es tu favorito y con el que te sientes más conectada?

Atreverte a hacer las cosas y que no te frene el miedo, la edad, lo que vayan a decir. Siempre hay una oportunidad de vida, todos los días son una oportunidad para ti. No lo dejes pasar. Estate siempre atento porque siempre están ahí.

¿Tienes algún consejo para vencer el miedo, los nervios o la incertidumbre de que las cosas no vayan a salir como esperamos?

Algo que me ha funcionado a mí es no hacer historias. Hay que dejar fluir y permitir que las cosas sucedan. El miedo, cuando lo convertimos en un aliado, es un gran compañero de vida. Hay miedos activos y reales, como cuando pasas al lado de un perro y te ladra. Sales corriendo, pues temes que te vaya a morder. El otro miedo es el de la incertidumbre, de qué puede pasar. Es un miedo sin fundamentos que no tiene sentido. Procuremos vivir la vida, el momento, sin armarnos historias en la cabeza que nos paralicen.

¿Cómo pueden los jóvenes dejar el miedo atrás para incursionarse en carreras como la tuya?

Hay ejercicios que siempre le pido a la gente que haga. Se conecta mente y papel. Hay que preguntarse qué quieres tú, no los demás. Ya que tienes claro eso, debes pensar qué te apasiona: ¿qué actividad te hace sentir pleno o plena? Después, debes no compararte. Esto es fundamental, ya que todos somos únicos, irrepetibles e inigualables. Hasta que no sepas quién eres, ponle una pausa a todo: al teléfono, al ruido externo, y escribe sobre lo que quieres y no quieres en tu vida. A pesar de cualquier circunstancia de vida, no permitas que las excusas, los miedos, te detengan. Yo trabajo desde los quince años y no cambiaría nada de mi trayectoria.

Finalmente, ¿cuál es un consejo que le das a la juventud?

Hay muchos consejos que desearía darles, pero principalmente que se respeten, se quieran a ustedes mismos y aprendan a poner límites.

