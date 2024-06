Luego de haber sido dada de alta del Hospital General de Querétaro, Ceci Flores, activista y fundadora del colectivo "Madres Buscadoras de Sonora", dio una entrevista exclusiva al medio de comunicación MILENIO para dar detalles de lo que le sucedió entre el domingo 16 y lunes 17 de junio.

Cabe recordar que el día de ayer, el colectivo "10 de Marzo" reportó que Flores se encontraba sin localizar desde el domingo 16 de junio tras salir desde la Ciudad de México rumbo a Querétaro. Horas más tarde, su hija, Milagro Flores, publicó un video concediendo a las autoridades correspondientes el ingreso al domicilio de su madre, quien para entonces llevaba más de 15 horas incomunicada, para corroborar si Ceci se encontraba en el lugar.

Tras esta intervención, la policía estatal de Querétaro logró dar con Ceci Flores, quien se encontraba al interior de su hogar con vida , sin embargo, Protección Civil de Querétaro comunicó que presentaba "una descompensación metabólica debido a un ayuno prolongado y una leve deshidratación", por lo que fue llevada a un centro médico para recibir tratamiento.

Hoy, después de haber sido de alta, Ceci Flores compartió los detalles de lo ocurrido entre el domingo y en la tarde de ayer lunes. Explicó que en su trayecto de México a Querétaro sufrió un golpe de calor lo que le provocó un fuerte dolor que trajo como consecuencia que al llegar a su hogar sufriera un desmayo .

Antes de continuar con su declaración, agradeció a toda la gente que estuvo al pendiente de su bienestar y su localización, pues gracias a todos ellos y a los servicios médicos, ahora se encuentra bien.

"Gracias a eso estoy viva porque si no me hubieran despertado de ese dolor de cabeza pude haber quedado porque cuando me despertaron y me revisaron tenía casi 300 de presión"