En esta edición de la Feria Internacional del Libro 2023, entrevistamos a David Requenses, escritor de obras como Nicolás y la luz de estrella, El caracol de fuego y su más reciente libro El crimen del hombre océano, quien nos contó que parte de su experiencia en la FIL ha sido algo fuera de cualquier cosa que había pensado y se siente muy bien recibido “siento que en cualquier momento me voy a despertar”.

Tuvimos el gusto de conocer un poco acerca de su reciente obra El crimen del hombre océano, en donde David nos narra la vida de Óscar, un periodista “fracasado” que se queda sin trabajo y se enfrenta a la cruda realidad de tener que pagar la renta, ante esta situación tan preocupante, termina trabajando en un periódico que se encarga de asuntos paranormales; sin embargo, él no se siente del todo cómodo en ese ambiente, “no se quiere poner el traje”, pero al final termina envuelto en el caso de un secuestro un tanto extraño que la policía ya está investigando, pero en el que el protagonista tiene un lineamiento paranormal y es a partir de eso en que se basa la historia.

Esta historia surge a partir de que David comienza un proyecto con el que no puede conectar del todo y decide empezar algo nuevo, más cercano a él “empecé a escribir algo cínico, sarcástico e irónico” y poco a poco fueron surgiendo las ideas “el primer problema es pagar la renta”, luego comenzó a pensar como introduciría la fantasía en su libro y fue así como la historia comenzó a contarse “creo que todas las historias se construyen por pedazos”.

Para David, su proceso de escritura es buscar lo extraordinario en las cosas cotidianas, en mirar nuestro alrededor y tratar de buscarle una explicación, en escuchar las canciones de la radio con más atención y a partir de eso ir atrapando lo que el mundo pone a nuestra disposición y escribir “yo me obligo a sentarme a escribir, yo pienso que como tal, la inspiración no existe, sino que te sientas buscando esa sintonía hasta que haya un clic”, ya que él considera que el talento es algo que no tiene, sino que es algo que ha tenido que trabajar desde cero.

Lo que más disfruta de su trabajo es “contar las perlas” una idea que toma de Rosa Montero, una periodista y escritora española que se basa en ir contando esas perlas que funcionan como escenas de una historia y poco a poco ir conectando y crear un mundo, una situación, un personaje, incluso si solo ve un perro persiguiendo un gato tiene ganas de escribirlo, contar que fue lo que paso y lo que más lo entusiasma es sentir esas ganas de escribir.

Empezó a escribir por él, pero luego lo hizo por alguien más y se enamoró de la literatura y de transmitir a los demás, ya que se dio cuenta del impacto que puede tener un libro u justo un mensaje que le gustaría dar a las personas y a la juventud es que siempre se puede salir adelante como Óscar en el crimen del hombre océano “sigan echándole ganas, sigan haciendo las cosas, sigan fracasando, porque al final empiezas a mejorar si o si”.

Angelica Nohemi González Flores, Mar Adentro de México A. C.

