Verónica Flores es una agente literaria mexicana que estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Sharjah durante estos días. Su proyecto, VF Agencia Literaria, lo fundó en 2015 y este tiene ya siete años en desarrollo. Previamente fue la directora general de Tusquets.

“Ha sido un camino complicado como el de cualquier agente literario en el mundo, sin embargo, cada vez más, en cuanto a los escritores que represento, que son más o menos 60, vamos ganando terreno para que éstos sean conocidos en otros idiomas como el francés, el alemán, el portugués y el italiano, y por supuesto el mercado árabe y otras lenguas”.

Resalta que desde que comenzó con su agencia cada año suele ir a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, entre otras, porque el objetivo es vender derechos a otros idiomas. Esta es la primera vez que asiste como agente literaria a Sharjah, “el próximo año estaremos en Londres”.

Comenta a EL INFORMADOR que su presencia en Sharjah fue muy importante, “porque no solo nos abre la puerta al árabe y otras lenguas, este encuentro es único porque hay agentes y editores de todo el mundo, no solo del mercado árabe que es importante. Este año he firmado algunos preacuerdos para algunos títulos que represento de varios escritores con los sellos más importantes en el mundo árabe”.

Por ejemplo, destaca que sí hay interés del mercado árabe por traducir a escritores mexicanos, siempre y cuando ya hayan sido traducidos al inglés, porque el proceso se vuelve más sencillo. En el caso de ella y los autores que representa, también los árabes se han decantado por el género de la novela negra.

“Esta feria (Sharjah) tiene unos programas de apoyo muy únicos para los autores árabes, los autores locales que publican en otros idiomas y para los autores extranjeros que publican al árabe. Bodour Al Qasimi ha hecho un trabajo extraordinario; ella, como presidenta de la Feria Internacional de Editores, impulsó mucho el fomento a la cooperación regional y la diversidad, pero también a la inclusión”.

Durante estos días también estuvo presente la agente Elizabeth Alvarado de Jalisco, quien representa a Ediciones Arlequín y Editorial Página Seis: “Honrados por haber sido invitados a participar con Arlequín en las conferencias y jornadas de editores en Sharjah. Asimismo, por tener la oportunidad de mostrar la calidad de nuestras publicaciones y la preocupación por formar un catálogo literario coherente y profesional”, se resaltó en un mensaje de Twitter desde la cuenta @ArlequinMX.



CT