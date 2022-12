La actriz mexicana y ahora escritora, Diana Bracho, quien goza de una gran trayectoria en las artes escénicas, el cine y la televisión, debuta en la literatura con su primer libro publicado por la Editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se trata de “Pronóstico reservado”, un poemario que recopila sus reflexiones sobre la vida, el amor, la muerte y otros sentimientos.

La estrella estará presentando el libro el próximo sábado 3 de diciembre a las 16:00 horas en el Salón 1, en planta baja de Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). La estarán acompañando en el evento, las autoras Carmen Villoro y Coral Bracho.

“Este un libro que salió sin ser intencionado, le agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León que haya creído en mí y que lo haya publicado, y también le agradezco a la FIL que me haya invitado (a presentarlo), pues es el primer libro mío que se publica, además es un honor que estén conmigo Carmen y Coral, dos poetas a las que admiro muchísimo, me siento muy cobijada por ellas, estoy muy contenta”, comparte en entrevista para EL INFORMADOR.

Sobre la exploración que hizo para concentrar estos poemas que ha escrito a lo largo de los años, Diana comparte que fue muy placentera. “Yo escribía en libritos, cuadernitos y hojitas, sin la intención precisa de que fueran publicados, así que buscarlos fue una exploración muy interesante; a los poemas mismos no les cambié nada, no les corregí gran cosa, porque no tienen muy concretamente que ver con mi vida personal, más bien tienen que ver con mi biografía emocional. Son poemas que hablan de temas que siempre me han interesado mucho como la muerte, la vida, el amor y el abandono”.

Confiesa que sigue sintiendo las mismas cosas que cuando los escribió, “sigo pensando igual, claro, en el futuro tendré que explorar profundamente otros temas y lugares, pero este libro realmente salió con mucha vitalidad y apoyo, sin que yo lo esperara, es una gran sorpresa”. Justamente sobre esas emociones que genera publicar un primer libro y ofrecer al público otra faceta de ella como creativa, acota: “Esto para mí es algo completamente nuevo. Siento que cuando hicimos la primera presentación, que la hizo Alberto Ruy Sánchez en Monterrey, esa noche yo sentí que estaba empezando a vivir otra vida, pero debo decir que las inquietudes que me tocan como escritora –me da un poco de vergüenza decir esto porque todavía no lo soy, no merezco ese título– son las mismas que manejo como actriz.

Entonces, no hay como una dicotomía en mi vida entre la poesía, el lenguaje y la actuación, sino que siento que lo que expreso en este libro y lo que expreso como actriz, están muy conectados tanto en la búsqueda de menos es más, como en el amor por el lenguaje, que lo involucro mucho en mi trabajo actoral”.

Sobre si este libro es el punto de partida para que en lo consecuente Diana siga escribiendo otros textos, destaca que no lo piensa como algo que tiene que hacer, sino que va trabajando y creando conforme la vida le va presentando las cosas, pero lo que sí refrenda es que todo el tiempo está ideando cosas nuevas. También el domingo 4 de diciembre estará presente en el Salón de la Poesía de la FIL en Expo Guadalajara a las 19:00 horas, contará con la compañía de Coral Bracho.

FS