Para Elvira Sastre el respeto y pasión que se vive en América Latina por la cultura es impresionante y convencida del impacto que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) genera entre los lectores y los autores, la novelista y poeta celebra el tener la oportunidad de llevar sus inquietudes literarias y creativas fuera de su natal España.

Con “Adiós al frío” bajo el brazo, su más reciente poemario editado por Planeta, Elvira Sastre propone un viaje íntimo hacia aspectos clave de su vida, las pasiones y amores que la han marcado, y aunque el lanzamiento original de esta obra tuvo que postergarse en 2020 por el inicio de la pandemia, cancelando entonces su visita a Colombia y Ecuador, la poeta decidió asumir el riesgo de aplazar su estreno, sin imaginar que, tras la primera ola de confinamiento su libro, de menos de 100 páginas, sería un éxito absoluto.

“Confié en el libro, salió súper bien, porque en España estuvo en el número uno, son cosas que no me gusta decirlas, pero a veces es importante, fue el más vendido en todos los géneros cuando salió en plena pandemia sin prensa ni apoyo de ninguna lado. Ese ejemplifica que la poesía es muy importante en momentos de incertidumbre”. Elvira Sastre detalla que “Adiós al frío” fue un poemario que tomó su tiempo durante cuatro años, a diferencia de los tres meses en los que construyó “La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida”, impulsada entonces por el dolor de una ruptura de mucho daño que la llevaron a dar “vómitos en el papel”, y aunque en la primera parte de su nuevo poemario retoma esta experiencia puntualiza que ahora hay una reflexión y calma diferente.

“El dolor siempre es el mismo, pero estoy colocada en otro sitio, soy capaz de volver a el y escribir desde otro lugar, por eso es un libro muy reflexivo. La segunda parte es sobre mis animales, que para mí son parte fundamental, y no son tanto poemas a los perros, sino a las emociones que me hacen sentir, lo que he aprendido con ellos, cosas buenas y malas, que me han hecho conectar con la parte animal que tenemos todos, que la vamos perdiendo por nuestro estilo de vida, por la contaminación”.

En la tercera parte de “Adiós al frío”, Elvira apuesta por un compilado diverso con versos que se acercan a la poesía social, feminismo y uno dedicado a América Latina, destacando que en el caso de México tiene grandes referencias del legado poético de autores como el chiapaneco Jaime Sabines o de Octavio Paz, así como de Rosario Castellanos, a quien considera ha sido uno de sus máximos descubrimientos y un ejemplo de la tenacidad en la mujeres poetas. “Todas las que escribimos ahora somos la suma de todas esas voces que han callado y querido callar, pero al final, por mucho que lo intenten y a pesar de la tristeza de que pase el tiempo y muchas no lo puedan ver al día de hoy, siguen con nosotras. Somos las encargadas y responsables de hacer que su voz se siga escuchando”.

Una lucha que sigue

Elvira Sastre destaca que la poesía aún enfrenta desafíos puntuales para lograr tener mayor proyección y arropamiento por las editoriales, un fenómeno que visualiza en todo el mundo, sin embargo, le ilusiona saber que el camino labrado también por una nueva generación de creadores avanza firme ante la terquedad de los poetas que con su ingenio detonan estrategias para que las librerías y recitales se abarroten. “Que la gente pague por escuchar un recital de poesía, hemos sido los autores, por lo menos, en mi experiencia, no tuve apoyo de ningún sitio. Llevo muchos años haciendo esto, yo empecé publicando mis cosas en internet (el blog Relocos y Recuerdos), y si llegue a publicar con una editorial fue porque la gente pedía que yo estuviera en las librerías, ha sido un trabajo de autores y lectores”.

Resaltando que “nadie puede salir ileso de un poema que le guste”, Elvira Sastre enaltece los beneficios emocionales de la poesía, al considerar que la brevedad de su lectura, que por lo general logra que el lector concluya la obra individual, por ejemplo, al instante, genera un acompañamiento diferente en cada etapa de la vida cuando se regresa a un verso, poema o libro en específico. “Pasa algo muy mágico, la poesía está muy viva, porque el mismo poema te puede haciendo sentir una cosa hoy, otra cosa mañana y en 10 años otra cosa. Vuelvo a poemas que he leído de pequeña y digo ‘wow’, lo veo desde otro punto de vista, es algo muy amable que siempre está dispuesto, esperando”.

La autora de poemarios como “Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo”, por ejemplo, resalta que los primeros acercamientos hacia la poesía ha cambiado en España para los primeros lectores, y recalca que esta labor también ha sido por la voluntad de maestras y maestros que apelan a escuchar los deseos de sus alumnos animándolos a explorar todo tipo de literatura y no forzarlos a continuar con un libro que no es de su agrado. “Como lectora, es cierto que es si empiezo un libro y desde la primera página no me engancha, no sigo, porque hay tantos libros, sé que algunos son para mí y otros no, no me esfuerzo en quedarme en sitios que no me gustan. Estudié la carrera de Letras y he tenido que leer libros por obligación, es algo que detesto, entiendo que haya gente que si no tiene esa voluntad termine detestando la literatura y no quiera volver a ella cuando salga del colegio, con la poesía es un poco similar”.

Sumando la inmediatez y globalización de las redes sociales e internet, Elvira Sastre refiere que la poesía ha encontrado también su sitio para nuevas dinámicas de consumo: “llega a gente que no la estaba buscando, porque de pronto estás navegando viendo tus fotos y luego llegas a un poema, te preguntas esto qué es. Me han llegado muchísimos mensajes de gente que me ha dicho que ha descubierto la poesía gracias a tus libros, me da pena por una parte, pero también me hace ilusión. No se queden en mis libros, hay poesía para todo el mundo”.

Agéndalo

*Salón de la Poesía con Elvira Sastre, con presentación de Irma Gallo, con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) y FIL. Jueves 01 de diciembre de 18:00 a 18:50 horas, en el Salón 6, planta baja.

