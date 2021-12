FIL 2021: Fe estatal ha impedido contener feminicidios, dice Rita Segato

La antropóloga, escritora y activista feminista argentina, Rita Segato, que inspiró la canción y coreografía "Un violador en tu camino" del colectivo feminista chileno Las Tesis, aseguró que la excesiva fe estatal y la excesiva fe jurídica, que ella no comparte, es lo que ha generado que, al menos en nuestros países, no se haya podido contener los feminicidios y las violencias contra las mujeres.

Durante su participación en la mesa "Contra la pedagogía de la crueldad: la experiencia vincular y comunitaria de las mujeres", celebrada en el marco de la 35 Feria Internacional del Libro 2021 (FIL) de Guadalajara, Segato aseguró que somos pueblos cuyas civilizaciones se gestan en el proceso de conquista colonial y las leyes no lo contienen.

"¿Por qué el movimiento feminista no ha conseguido contener los feminicidios, las torturas sobre el cuerpo de las mujeres, las violaciones porque no ha conseguido mucho menos disminuir los números de esas agresiones fatales, letales, de intensa crueldad? Yo creo que ha sido porque el estado fracasa a pesar del avance en las leyes. Ha habido una gran productividad legislativa, ha habido una gran productividad en términos de instituciones, de políticas públicas, pero no conseguimos frenar la crueldad", señaló.

Rita Segato afirmó que nuestros estados no son el resultado de la historia de nuestros pueblos, de ninguna manera, sino que son la invención de un artefacto que es el estado y que esa esa invención no fue de los nuestros pueblos, pues seguimos viendo al estado como una exterioridad, el estado es exterior con respecto a lo que administra, la vida de las personas y el territorio.

Dice que puesto así la ley no causa comportamiento, la ley no toca a las personas, la gente nunca deja de ver ese lenguaje del estado, el de las leyes como algo que está lejos, el estado es la policía, el estado es la fuerza del orden, que es una fuerza, bruta, autoritaria, armada; es decir, que el estado es para temerle.

"En el caso de México lo que se genera entonces es un paraestado, un segundo estado, una segunda realidad, un paraestado con su paraeconomía, con su paralegalidad, con su paraseguridad y su parapolicía, y hasta su paracomunicación; una segunda realidad completa que rige la vida de la gente", afirmó Segato.

Y es así que en ese territorio, no es solamente la trata de blancas y el comercio sexual lo que causa la violencia contra las mujeres, sino que la violencia contra las mujeres es un lenguaje, "esto lo he visto en Ciudad Juárez y es mi hipótesis para diferentes movimientos violentos, la mara, la pandilla, en el triángulo norte de América central, esa violencia no es para algo, no es para algo que no sea mostrar al mundo que estos territorios están apropiados por la ausencia del estado".

Agrega Segato que son crímenes de jurisdicciones, apropiadas por los dueños de esas jurisdicciones que muestran su impunidad, "el problema no es la impunidad el problema es que esos crímenes son para mostrar su impunidad, una impunidad que se origina en el hecho de que estos territorios tienen dueños", concluyó.

