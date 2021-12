La FIL entrega a Fernanda Trías el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2021

Con un mensaje contundente sobre el reconocimiento que las mujeres escritoras latinoamericanas han tenido y puntualizando que los galardones y espacios generados y protagonizados por las mujeres no se trata un boom, moda o un fenómeno repentino, la escritora uruguaya Fernanda Trías recibió la noche de este miércoles el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en el quinto día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

"Muchas colegas y yo hemos alzado una voz de protesta, no queremos que se nos saque de un gueto para colocarnos en otro un poco más amplio"

Entre ovaciones a su prosa y resaltando la visión que su novela ganadora "Mugre rosa" comparte sumergiendo al lector a un escenario apocalíptico de lo que sería una pandemia como la que hoy aqueja al mundo aunque su trama haya sido escrita, sin imaginar, previamente a que estallara la contingencia por COVID-19, Fernanda Trías –originaria de Montevideo y con trayectoria en la traducción y la docencia– recordó el legado y el camino que han marcado las mujeres en las letras, memorando a la propia Sor Juana Inés de la Cruz a quien consideró como "la patrona de las escritoras".

"Muchas colegas y yo hemos alzado una voz de protesta, no queremos que se nos saque de un gueto para colocarnos en otro un poco más amplio, un poco más bonito y con muebles de mejor de calidad. Por eso no quise pedir permiso para dedicar estos 15 minutos de su atención, micrófonos y cámaras para hablar de aquello que también nos pertenece: el mundo en toda su complejidad, los libros, las historias, la creación literaria. Seguiremos trabajando para alcanzar esa utopía de la que habla Diamela Eltit, de desideologizar la literatura, democratizar la letra".

Marisol Schulz, directora de FIL, inauguró el diálogo con Fernanda Trías haciendo hincapié en que "Mugre rosa" es por mucho un libro necesario, intenso y pertinente: "poniendo el foco en las relaciones afectivas de sus personajes, con una prosa atrevida y en instantes poética, Fernanda nos ofrece un argumento en el que la condición pandémica es un símil de la propia condición humana".

El jurado del galardón conformado en esta edición por los escritores Ave Barrera, Andrea Jeftanovic y Eduardo Antonio Parra, desglosó las cualidades con las que Fernanda Trías cautivó desde las letras para obtener un fallo unánime, destacando que "Mugre rosa" tiene un lenguaje depurado que explora un mundo amenazado por la extinción de la naturaleza entre atmósferas enrarecidas e imágenes inquietantes.

Fernanda Trías expuso las diversas inquietudes que plasmó en "Mugre rosa", desde las necesidades de escarbar en la memoria, materializar los sueños y pesadillas y su preocupación permanente por la voraz destrucción del ser humano hacia la naturaleza.

"Yo, al igual que la protagonista de 'Mugre rosa', no sé qué busco cuando revivo el pasado, qué señales y grietas hay en el tejido del tiempo, qué intento atrapar en las redes de la memoria esculcando ese instante preciso en que algo que no era, que nunca había sido, que ya estaba empezando a ser (…) el miedo y el encierro son dos temas que vengo explorando desde empecé a escribir y desde que se publicó 'La azotea' (2001), el exterior como amenaza, el otro desconocido hostil e incomprensible, en esta novela intenté ir más allá en esa misma búsqueda, hay un encierro obligado, pero son los vínculos afectivos rotos lo que en definitiva agudizan la asfixia", reflexionó Trías sobre los escenarios moribundos que no sólo ha dejado la pandemia, sino cómo la precarización ambiental y humana llegó a limites no imaginados.

JM