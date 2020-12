FIL 2020: Martha Figueroa te cuenta los secretos de la farándula

Para Martha Figueroa el periodismo en los espectáculos va más allá de dar a conocer el proyecto de un artista, el lograr entrevistas más íntimas y personalizadas que permitan conocer el lado más humano y honesto de esa súper estrella, es el verdadero reto que hay que asumir.

Esta idea la comparte junto al también periodista y productor en CNN, René Solorio, con quien escribió “Las historias que nunca contamos”, publicación arropada por la editorial Aguilar -que presentarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) -, y en la que ambos reporteros relatan por primera vez anécdotas que quedaron fuera de los reportajes, historias que revelan pasajes divertidos y también sombríos de lo que acontece dentro y fuera de los escenarios.

En entrevista, Martha y René recuerdan que este proyecto comenzó a gestarse en una charla cotidiana, en la que el productor Federico Wilkins les insistió que todos esos secretos que jamás habían salido a la luz oficialmente tenían el potencial para brindar al público una mirada distinta de cómo puede ser realmente la convivencia con artistas que han consolidado su trayectoria rodeados por el cariño de la audiencia.

“Me encanta el mundo del espectáculo, soy una ferviente apasionada. Nunca he pretendido estar del otro lado, como tengo tan claro mi lugar sí los sigo viendo con admiración, pero trato de hacer esa mezcla con el profesionalismo y respeto, así es como he escrito siempre mis relatos”, puntualiza

Martha, quien ha forjado carrera en proyectos de televisión nacional e internacional.

Añade que sus anécdotas no son al azar, pues si algo la ha caracterizado es el guardar cada testimonio, palabra, fotografías y cualquier elemento que la ayuden a comprender a cada personaje que entrevista e investiga, por lo que no dudó en desempolvar incluso a sus antiguas grabadoras de cassette, para revivir esas memorias fidedignas y únicas.

“Escarbando en esos archivos me encontré con temas que incluso tampoco me acordaba como la visita que le hice a un cantante en la cárcel y nunca me dejaron relatarlo porque estaba vetado, son cosas que se quedaron en el tintero. Hay cosas que sucedieron hace muchos años y otras que son recientes, son personajes que siguen vigentes”, detalla Martha Figueroa.

Encuentro con las estrellas

Entre las historias que se exponen están el rechazo que vivió Gaby Spanic, las misteriosas fotografías de Iñárritu, las ambiciones de Laura Bozzo, los paseos secretos de Luis Miguel, los enredos de Thalía, el veto de Yuri, el día que Gloria Trevi viajó en una cajuela y hasta las rencillas entre Salma Hayek y Ricky Martin, por ejemplo.

Aunque “Las historias que nunca contamos” deja la puerta abierta para sumar nuevos relatos en el futuro, René puntualiza que las personalidades que aparecen en este volumen son recordadas con respeto dando prioridad a la honestidad de lo que pasó en su momento, como en caso de Jenni Rivera, con quien tuvo una relación de claroscuros cuando René abordó periodísticamente las polémicas que rodearon a la llamada “Diva de la Banda”, tal y como lo cuenta en el capítulo “Lo que Jenni Rivera se llevó a la tumba”.

“De verdad le tuve mucho cariño, la conocí en un momento en que ella quería ser muy famosa. Era una persona encantadora y amable, pero cuando ya era súper famosa en México y Estados Unidos, esa relación se rompió. Esa historia con Jenni la relato, cómo fue ese momento de amor y cómo terminó, siempre me quedé con la duda si al final me perdonó por una portada que no le gustó, porque era un tema difícil”.

Presentación del libro “Las historias que nunca contamos”, hoy a las 16:30 horas, por las redes sociales de la FIL.

