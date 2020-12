FIL 2020: Aaron Ciechanover y la ética ante la pandemia del COVID-19

El apasionamiento que el químico Aaron Ciechanover ha tenido sobre su profesión no ha pasado desapercibido por el mundo y a varios años de haber sido reconocido con el Premio Nobel de Química en 2004, este especialista israelí recordó el papel que la ciencia tiene ante situaciones complejas como el actual enfrentamiento ante el coronavirus.

Durante la tercera jornada de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y su panel científico, el escritor y embajador de buena voluntad de la UNESCO, Andrés Roemer, charló con Aaron Ciechanover sobre los “Dilemas morales ahora y más allá de la pandemia del COVID-19”, diálogo en el pusieron sobre la mesa reflexiones sobre los clamores, mitos y verdades que han surgido a raíz de las decisiones políticas, médicas y sociales a nivel mundial para tratar de poner freno a la pandemia.

Aún estamos en el clímax de la pandemia.

"Desde luego estamos tratando de evitarlo, de atender a los pacientes, vemos muertos en todas partes (…) continuamos en medio de la lucha contra el aspecto físico del COVID, pero ganaremos, no hay duda”, expresó Aaron Ciechanover.

Añadió que entre los dilemas que han surgido, está cuáles son los pacientes que deben recibir tratamiento o atención inmediata al estar infectados de COVID-19 y cómo progresivamente comenzaron a incorporarse “criterios” de vida o muerte dependiendo, por ejemplo, de la edad del paciente o las probabilidades que tiene de sobrevivir, tomando en cuenta también otros factores como la saturación de los hospitales y la escases de herramientas y profesionales para actuar en el momento.

“Al final, tienes algún tipo de criterio, pero sabes que estás restringiendo la vida, no es justo. Sabes que si no conectas al pacientes al respirador lo estás sentenciando a muerte, y como seres humanos eso es algo que no podemos tolerar, sin importar que tan enfermo esté el pacientes. Por otro lado, sabes que puedes salvarle la vida a alguien que tiene mejores posibilidades. Siempre existirá una cuestión moral”.

Aaron Ciechanover también resaltó las posturas que se han generado y se mantienen ante las vacunas y quienes están en contra, por lo que hizo hincapié en cómo una vacuna puede significar el detener o controlar una ola de contagios o por el contrario alguien no vacunado se convierte potencialmente en un detonante de contagios.

“Por un lado, no puedes obligar a alguien a tomar un tratamiento. Por otro lado, están poniendo en peligro a la sociedad. Si hay un solo niño sin vacunarse en el jardín de niños donde todos los demás están vacunados, está bien, no podrá enfermarse, porque ninguno de los otros niños lo hará. Pero si hay algunos que no, y esto se convierte en cierto porcentaje, entonces están poniendo en peligro a todo el jardín de niños, y por ende, a toda la comunidad”.

Los otros temas que también importan

Otros puntos que Aaron Ciechanover integró a la charla fue sobre cómo otras temáticas se han descuidado o relegado ante la prioridad de atender el coronavirus como a los pacientes con otros padecimientos como el cáncer o disfunciones cardíacas.

“El cáncer sigue existiendo de forma importante. Pero cuando todos los hospitales están llenos de pacientes con coronavirus, los pacientes con cáncer no reciben el tratamiento adecuado. Aunque los hospitales lo nieguen, es cierto, podemos verlos en nuestros propios hospitales (…) y es lo mismo para pacientes cardíacos, etcétera, pero no solo son pacientes y entonces puedes preguntarte qué es más valioso ¿la vida de los pacientes con coronavirus o la de los cardíacos? ¿Quién lo sabe? ¿Quién puede jugar a ser Dios y poner las cosas sobre la balanza?”.

Además de enfatizar el impacto que las noticias falsas tienen en las sociedades ante temáticas difíciles como el Covid-19, Aaron Ciechanover también recalcó la importancia de no olvidar situaciones como el cambio climático y el caos que genera y será más preocupante en el futuro a no muy largo plazo.

“Otros problemas que han sido relegados son, por ejemplo, el cambio climático. Seguimos calentando al planeta, deforestando la cuenca del Amazonas, y estamos asesinándonos, pero la gente dice ‘es un futuro distante, esto afectará a nuestros hijos’, y quizá sea cierto, pero en realidad, no estoy seguro, depende de tu edad y está sucediendo muy rápido”.

