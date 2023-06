En el marco de la edición 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), ayer se hizo formal el reconocimiento del ganador de este año de la Beca Jenkins-Del Toro, el realizador y animador Pablo Díaz de León Hicks, quien estuvo acompañado en el acto por la directora del festival, Estrella Araiza, y la fundadora y directora del SANFIC (Santiago Festival Internacional de Cine), Gabriela Sandoval, quien entregó al becario su certificado.

Así, hay que recordar que la Beca Jenkins-Del Toro nace gracias a los recursos que aportan la Fundación Mary Street Jenkins, la organización del Patronato del FICG A. C., la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Fundación UdeG A. C., y la voluntad y el apoyo del director tapatío Guillermo del Toro; todo con el propósito de fomentar el desarrollo del arte cinematográfico mexicano e impulsar a la industria como un punto de desarrollo cultural, artístico, social y económico en el país.

En estos términos, Estrella Araiza, directora del FICG, señaló que “todos los proyectos que tenemos con Guillermo del Toro son muy importantes” para el festival, y la Beca Jenkins-Del Toro no es la excepción; además, señaló que es fruto de la generosidad de las instituciones y personajes involucrados, a los que sumó a Raúl Padilla López.

Por otra parte, “agradecido” con la distinción obtenida este 2023, Pablo Díaz de León Hicks aseveró que “lo tomo como una responsabilidad”, de modo que quienes conceden la beca “sientan que es como una inversión; significa mucho, pero no sólo me ayuda a mí, lo importante es que perciban -los organizadores- que se aprovechó la beca, pues es chido que hagan esto por el cine”.

Asimismo, el animador compartió con la prensa que “desde muy chico” se vio atraído por la animación y el cine; de este modo, agregó que espera “que los proyectos que haga no sólo entretengan, sino que también ofrezcan un mensaje positivo” en las audiencias, puesto que “motivado por continuar en esta área”, su propósito es “intentar dar algo al mundo”.

Detalló Díaz de León Hicks para los asistentes que la beca representa un programa de tres años en el que realizará -al par de su preparación- tres cortometrajes; “de los cuales ya concluí el primero de ellos, de temática mexicana, wixárika”.

Presión de la buena

Finalmente, hizo énfasis en que tiene expectativa de “lograr algo” con su trabajo -que, dijo, se inspira en obras como las de Guillermo del Toro o González Iñárritu- y que no se debe olvidar que “hay muchos mexicanos triunfando en el mundo y este es un trabajo colaborativo; a mí las películas como ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ (2023), me interesan mucho”.

Ahora bien, “a nivel personal”, refirió Díaz de León Hicks, obtener la Beca Jenkins-Del Toro es “una gran responsabilidad” porque son “muchas personas las que concursan”, de ahí que su interés está en generar "contenido y productos que ayuden; en México tenemos mucho talento” y el honor que ahora recibe hace que sienta “presión, pero de la buena”.

CT