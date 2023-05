Este jueves 4 de mayo a las 20:00 horas en la galería Manifesto será la inauguración de la muestra “Ensambles Trashumantes” del maestro Mario Martín del Campo, la cual permanecerá abierta al público durante dos meses. A propósito, EL INFORMADOR conversó con el artista tapatío, quien cuenta que ya tenía tiempo de no exponer en su Estado natal.

Expresa que la exhibición lleva este nombre porque suele utilizar elementos cotidianos para hacer precisamente ensambles y composiciones. “Hay quienes dicen que es arte objeto, hay quienes dicen que son esculturas, pero ese tipo de clasificaciones no me preocupan, lo que me interesa es el resultado”. Las piezas son una recopilación en su quehacer creativo, y suman alrededor de 70 entre óleos, dibujos con relieves y arte objeto.

Una de estas piezas, por ejemplo, tiene como base una jeringa antigua: “Ahora que se vino la pandemia, me encontré con ella, así que hice la jeringa para la vacuna del COVID-19, es una bicicleta corriendo a vacunar”, explica. También hay otra pieza que es una maqueta donde resaltan los planos de lo que es el foro del Palacio de Bellas Artes, para las escenografías de las óperas.

Entre otros objetos que tiene la muestra está un pelícano, “siempre he dibujado y pintado pájaros, así como perros, toros y caballos… zoologías… Y esta pieza la hice para una compañía que se llama Tane, la cual hace cosas de plata”.

Otra obra que destaca en la muestra es una que desarrolló como si fuera un submarino: “Hice una composición para hacerla escultórica, pero si lo explico le quito la fantasía”.

Expresa que le han dicho que él es uno de los artistas del nuevo surrealismo en México, pero a él este término no le gusta, “yo voy más por un realismo fantástico o un realismo mágico. Los títulos que a veces le pones a tus obras o tus trabajados, son nada más para identificar al cuadro, no porque necesariamente sea su título, porque si no le quitas la imaginación o la fantasía al espectador. Entonces, es mejor que éste tenga su propia fantasía, porque sí me preocupo por el contenido, pues si algo me molesta es pintar un cuadro para decorar, eso nunca lo he hecho; es más, nunca he hecho un cuadro para venderlo, todo lo que hago lo voy acumulando y se van haciendo las exposiciones”.

Comparte que en Guadalajara ya ha pasado por todos los museos y ahora que estará en Manifesto; expresa que el sistema de esta galería es muy interesante, “porque hay que llegar a la gente a la que le gusta el arte, pero también a la que no le gusta. Entonces, hay que sensibilizar mucho a la gente, y es lo que está tratando de hacer Manifesto, porque además es necesario, nuestro país está revuelto, estamos en crisis y lo único que salva a los países y al mundo es la cultura. Y esta nación si algo tiene es cultura y este Estado como Jalisco, es el lugar de la República que más le ha dado cultura a todo el país con poetas, músicos, escritores, escultores y pintores, el más grande muralista fue (José Clemente) Orozco, quien además sigue siendo contemporáneo y actual”.

Confiesa que hace falta y es necesario que la gente se preocupe por ver arte, pues desde su perspectiva, éste le brinda al espectador, sensibilidad, gusto y aprecio.

El arte lleva su tiempo

El maestro comparte que a menudo se le cuestiona cuánto tiempo le lleva crear una pieza, pero responde que esto es relativo, porque como se puede tardar una semana, se puede tardar meses: “A veces hay que dejar descansar lo que está haciendo uno, porque de repente se te ocurre otra cosa y ahí vas para que no se te vaya de las manos, luego haces otra cosa o sales a la calle y ves el color de un muro y encuentras la solución, te regresas y resuelves la pieza”. Incluso, estando dormido le llega una idea, sube al estudio y resuelve el conflicto. “Pasa que a veces el inconsciente de uno es más veloz que el consciente”.

Comparte que siempre hay que ser honesto con la labor artística, “yo no creo en las musas, éstas no existen, lo que existe es el trabajo y el compromiso diario. Yo nunca he pensado en la fama, lo que quiero es que vean mi trabajo y afortunadamente he recorrido la gran mayoría de los museos aquí en México, en Estados Unidos, en Sudamérica y muchas partes en Europa. Yo nunca he pedido una exposición, todas se me han dado por el trabajo”.

Al maestro además le apasiona mucho su trabajo creativo, “siempre lo disfruto, “pero a veces no quedo conforme, siempre pienso que en la próxima (obra) le voy a echar más ganas y me voy a comprometer más y esto es un desarrollo personal. Cuando me despierto, desayuno rápido porque me urge subirme al estudio, luego me hablan que baje a comer y me da coraje porque estoy en el tránsito, una línea o trabajando en un color que no puedo dejar de poner. Creo que el disfrute como artista es un privilegio de lo que hace uno”.

Finaliza al decir que una de sus preocupaciones es que le falta tiempo para seguir trabajando. Ahora está desarrollando un proyecto de dibujos amorfos y caleidoscopios.

Esta pieza simula ser una vacuna del COVID-19. EL INFORMADOR/ E. Esparza

CT