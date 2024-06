El bailarín tapatío Isaac Hernández confirmó el día de hoy en sus redes sociales que deja el San Francisco Ballet (SFB) para buscar nuevas oportunidades de baile, de las cuales pronto dará noticias. La salida del tapatío la dio a conocer el diario estadounidense “San Francisco Chronicle”, el cual señaló que el bailarín decidió no renovar su contrato, que vence el 1 de julio, según la portavoz de la compañía, Kate McKinney.

Isaac, de 34 años, se reincorporó al San Francisco Ballet cuando su esposa Tamara Rojo se convirtió en directora artística en 2022; la primera vez que se unió a esta compañía fue en 2008; de ahí se fue al Ballet Nacional Holandés en 2012 y en 2015 se unió al English National Ballet (ENB), que entonces estaba bajo la dirección de Rojo.

También se dio a conocer que el hermano menor de Hernández, Esteban, de 29 años, quien se unió al Ballet de San Francisco en 2013, seguirá siendo bailarín principal de la compañía. También permanecerá en su cargo Rojo.

Para confirmar su salida, Isaac publicó en Instagram el siguiente mensaje: “En el periódico salió que decidí dejar SFB, eso es correcto y ahora todo lo que puedo decir es gracias. Gracias a mis colegas de todos los departamentos del SFB. Me he sentido muy querido por todos ustedes, muchos me conocen desde que tengo 18 años. También quiero dar las gracias a la junta directiva y a todos los seguidores del SFB y al público. Debo agradecer a Tamara, llevo 10 años trabajando por su visión y me he sentido privilegiado de haber sido parte de tantos momentos brillantes para ENB y SFB. He estado expuesto a tantos estilos y desafíos artísticos que sólo me han convertido en un bailarín mucho mejor de lo que jamás pensé que podría ser. El futuro es realmente emocionante, pronto habrá más noticias sobre esto”.

El próximo 23 de agosto, el intérprete jaliscience se presentará en el Auditorio Nacional con la gala “Despertares”.

CT