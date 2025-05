Europa Galante llega a Guadalajara con la voz prodigiosa de Vivica Genaux

Guadalajara se engalana con la presencia de lujo de Vivica Genaux, una mezzosoprano de renombre internacional que llega a la ciudad de la mano de Europa Galante, un evento que llevará a los tapatíos a vivir el esplendor y el poder de la música barroca en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas.

Europa Galante es una orquesta barroca italiana, fundada por el también renombrado violinista Fabio Biondi, que se han vuelto famosos a nivel mundial por sus interpretaciones de autores barrocos, como Antonio Vivaldi. En conversación con EL INFORMADOR, Vivica Genaux expresó lo apasionante que es trabajar con un ensamble como este que, en su presentación en Guadalajara, tocarán tres piezas inéditas.

"Hemos trabajado muchos años juntos y siempre ha sido emocionante. Fabio me lleva a hacer cosas que no creí que eran posibles", asegura la maestra de la voz. "Me gusta mucho trabajar con violinistas porque hay muchas similitudes con el violín y la respiración del cantante. Fabio siempre encuentra este reportorio que no conozco, me pregunta que si quiero intentarlo, le digo que sí. En el evento habrá tres piezas que no he cantado en público antes. Son nuevas para mí también. Siempre es divertido, siempre me gusta añadir repertorio nuevo", aseguró.

La poderosa voz de Vivica Genaux la ha llevado a conocer todo el planeta. Es su profesión y su pasión, aunque esto a veces implique el cansancio y el agotamiento. Es su lugar seguro, algo con lo que ha conectado desde la infancia. Algo que, como todo lo que se ama, también viene con su respectiva duda.

"Cuando era niña solía tocar el violín y el piano, aunque muy mal", confiesa la mezzosoprano. "También bailaba muy mal. Y la única cosa que nunca tuve miedo de hacer, fue cantar. No sé por qué. Mi madre siempre me dijo que si ya no quiero hacer esto, que puedo parar y dedicarme a algo más. Y hay días en los que esto es un trabajo, no una pasión, sino una profesión. Pero son muy pocos esos días en los que es un trabajo. Incluso cuando estás cansado, cuando no te sientes muy feliz, tan pronto como te cambias, como te preparas, cambia tu sentido del humor, empiezas y la dopamina comienza a llegar, la adrenalina. Pero nunca ha habido un día, nunca, en el que diga, ya no quiero hacer esto. Hay algo que se siente como que estoy en el lugar correcto".

"En el barroco todo es posible"

Europa Galante ha mantenido viva la música barroca. Música que, de manera errónea, podríamos considerar antigua, fuera de nuestros tiempos y de nuestra realidad, algo que se quedó en el pasado y que no corresponde con nuestros tiempos. Vivica sabe que no hay nada más falso: hay mucho en la música barroca que sigue tan vigente como lo fue en su momento pues toca temas universales, e incluso temas que podríamos considerar contemporáneos. La música barroca retrata mujeres fuertes, tiempos musicales que bien podrían hacerse pasar por música electrónica: es un estilo ajeno al tiempo porque forma parte del tiempo mismo.

"Creo que lo más importante de la música barroca es que está basada por completo en la naturaleza humana. Está basada en cosas que los humanos han hecho por miles y miles de años. Hemos tenido las mismas guerras una y otra vez, siempre estamos enamorados de la persona incorrecta, siempre estamos enojados, con miedo, avergonzados", dice la cantante. "Son cosas que están hoy con nosotros y que no tienen que ver con ningún contexto moderno en particular. Por eso creo que la música barroca es moderna por esta razón, porque ha tocado todo eso. En el barroco todo es posible; tienes mujeres muy fuertes: reinas, hechiceras, guerreras, mujeres que usan su armadura y van a buscar a su novio que fue secuestrado. La gente lo ve hoy como algo muy feminista, pero no es más que una secuencia de los personajes barrocos que eran muy fuertes y asertivos. Amo eso de la música barroca. La otra cosa es el tiempo; el tiempo rápido, que es como música tecno, te mueve el pulso, es exactamente lo que escuchas en la discoteca. Es algo inmediato, muy cerca de la vida real, sin importar el periodo histórico en el que nos encontremos".

Europa Galante se presentará este viernes 16 de mayo en el Conjunto Santander, con el talento de oro de la gran Vivica Genaux. Boletos desde $700 pesos en internet y taquillas del auditorio. "Será un viaje muy bello, y espero que vengan, lo disfruten, y la pasen bien. Habrá música enérgica, música de amor; habrá música triste, música intelectual, habrá algo para todos" finalizó la mezzosoprano.

MF