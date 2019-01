Estrategias para potenciar el Cabañas

Susana Chávez Brandon es la nueva directora del Instituto Cultural Cabañas (ICC), luego de su ciclo como directora de Cultura en el Ayuntamiento de Guadalajara y con la continuidad dentro del equipo de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Para este medio, Susana platicó su proyecto 2018-2024, exponiendo las metas, planes y estrategias con las que dirigirá la programación de actividades culturales dentro del edificio, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Este 2019 el presupuesto para el ICC fue de 4.5 millones más, para sumar 25.4 millones de pesos. A esa cifra se suman los ingresos propios: “Es una parte importante para el Cabañas. Seguiremos teniéndolos, pero cuidando muchísimo qué se presentará en el espacio. La responsabilidad es generar más públicos, también para que el ingreso de taquilla aumente”. Los ingresos propios del Cabañas son cerca de 8 millones, 5 millones de los cuales son solo de taquilla.

Entre los planes de su administración estará consolidar al museo como parte del circuito nacional de museos que reciben exposiciones itinerantes, con material internacional. Entre las alianzas para lograrlo estará el INBA e INAH. A la par buscarán entablar un diálogo directo con las comunidades (ciudadanos, artistas, gestores e investigadores), afirmó Susana.

Para ello establecen ya cuatro líneas de trabajo principales: como museo, la comunidad, la formación y lo multidisciplinario. El rubro del museo tendrá como el eje principal la colección permanente, donde se privilegiarán nuevas lecturas, se digitalizará el acervo y se tendrá una estrategia educativa con las líneas de investigación. La nueva administración del Cabañas también generará una marca propia con los objetos que tiene. Como acción también renovarán un espacio para el público infantil.

En el tema de la comunidad, platicó la directora, se buscará la vinculación y atención con los barrios que circundan el inmueble (El Alacrán, San Juan de Dios, La Perla). Entre los planes está extender las actividades en la explanada al frente del Hospicio Cabañas. La faceta multidisciplinaria tiene como meta posicionar mejor a la sala de cine, para que tenga más público, a la par de actividades escénicas y musicales. Por último, el tema educativo retomará los servicios educativos del ICC, que ya existían, pero con mayor desarrollo. La formación toca también al equipo que labora en el instituto, ya que la directora propone la capacitación constante del personal.

Se mantiene la colección

En cuanto a la colección Pueblo de Jalisco, Chávez Brandon adelantó que a corto plazo no habrá compras de nueva obra: “No existe una política de la colección. No hay una investigación seria del origen, el presente y hacia dónde queremos llevar la colección. Sin eso es difícil hacer compras: hay que saber qué artistas faltan”. A mediano y largo plazo se pensaría en comprar más obra. Del estado de la colección y los fondos que resguarda el Cabañas, como parte del legado de Mathias Göeritz, la directora dijo: “La conservación de los acervos no es mala: la bodega tiene condiciones estables de temperatura y humedad. Hay que trabajar con el archivo: para eso se han hecho convenios con la ECRO, que ha restaurado piezas de esa colección”. La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) recién recibió a su nueva directora, Adriana Cruz Lara.

Habrá continuidad en parte del equipo del ICC: “En el área de museografía se queda Rubén Méndez”. Méndez ocupó el cargo de director de Museografía y Curaduría desde 2015, en la administración pasada. El próximo curador todavía está en negociaciones, pues Rubén se encargará de la museografía solamente: “Estaba en una sola persona la figura de curador y jefe de museografía”, comentó Susana.

La línea museográfica buscará apegarse a una museología crítica, comentó la directora: “Esta línea ve al museo como un espacio de conflicto, de tensiones y diversidades. Un museo no solo comunica en un solo lado: se concibe como un ágora pública para cuestionar valores referentes a la cultura”. En ese sentido, se pretende una relación más cercana con la gente, constructiva y educativa, no solo la experiencia estética.

Las exposiciones por venir

Entre las exposiciones individuales que llegarán a las salas del ICC está el artista irlandés Sean Scully, “Nominado al Premio Turner dos veces”, comentó Susana. También habrá exposición a propósito del Año de las Lenguas Indígenas, con una exposición de arte wirárika (tablas de estambre de los años setenta).

En marzo inaugurarán una exposición con obras de la colección, a propósito del Día Internacional de la Mujer. En abril abrirán una sala para que la gente profundice en el conocimiento del espacio, desde la perspectiva histórica y arquitectónica.