¿Estás listo para “El Mirador”?

Los libros de ciencia ficción suelen estar regidos por hombres, esto llevó a Dan Wells a crear algo diferente, “algo que yo nunca he leído” comenta el autor en entrevista con este medio, por lo tanto, en su trilogía “El Mirador” la protagonista es una mujer mexicana, pues también quería que otras personas pudieran sentirse identificadas con el personaje. Además, esta idea se juntó con un artículo que leyó hace tiempo:

“Hace cuatro años, cuando empecé a escribir esta saga, vivía en Alemania y estaba leyendo algo sobre los extranjeros; entonces, leí un artículo que decía que quienes juegan videojuegos profesionalmente ya calificaban para visas o pasaportes igual que alguien que juega un deporte como el futbol. Con esto me di cuenta que las fronteras entre el mundo real y el mundo virtual se estaban borrando, y estos mundos se estaban combinando, por lo que yo quería escribir algo que tratara sobre la tecnología y la manera en que el internet y el estar conectado en todo el mundo está cambiando nuestra sociedad, las ciudades y los vecindarios en los que vivimos”.

Gracias a estas ideas que invadieron su mente, el lector de su trilogía más reciente encontrará un libro de acción en un futuro tecnológico: “Se trata de una muchacha y sus amigas que juegan profesionalmente un videojuego, también son hackers. En este mundo todos tienen una computadora en su cerebro. Y en el primero, ‘Bluescreen’, es el nombre de una droga digital que puede afectar dicha computadora, porque cuando tenemos computadoras en nosotros mismos, nos pueden hackear más allá de sólo un sistema”.

Por otro lado, la protagonista está basada en la hija adolescente del autor, quien cuenta: “La heroína se llama Marisa Carneseca, ella es una chica mexicana que vive en Los Ángeles, juega videojuegos, y yo a veces me identifico con ella, pero a veces con su papá. Yo tengo seis hijos, una de ellas tiene 16 años, y ella, muchas veces, me parece que es Marisa; está basado el personaje en mi hija, pero tiene cosas, ganas, deseos, que son míos y también tiene la personalidad de mi hija”.



Actualmente se encuentran a la venta las dos primeras partes, “Bluescreen” y “Unos y ceros”, la tercera y última parte se espera para el próximo año: “Es ‘Memoria activa’, algo así, aún no sé cómo lo traducirán. Éste es mi libro favorito de la trilogía porque hay muchos misterios en la vida de la protagonista y en este libro finalmente tendremos algunas respuestas, podremos ver lo que realmente pasa”.

PARA FANS

Crear un mundo

Escribir esta trilogía fue para el autor más complicado que la saga pasada, “Partials”, pues en la más reciente tuvo que crear todo, “no sólo una cosa aquí y otra allá, sino toda una sociedad, la tecnología y también las oportunidades que existen de capítulo a capítulo, entonces, si cambiaba una cosa, debía cambiar muchas otras más para que esta sociedad se sintiera real para el lector. Por esto fue más complicado escribir este libro”.

