Escribo personajes con los que se identifique el lector Élmer Mendoza

A Élmer Mendoza no le preocupan los calificativos a sus novelas, en ocasiones valorada como "narco literatura", sino crear personajes literarios con los que la gente se pueda reconocer. En ese sentido y por quinta vez, el escritor sinaloense recupera a uno de sus personajes más icónicos, el detective Edgar "El zurdo" Mendieta, para su nueva novela "Asesinato en el Parque Sinaloa".

"No tengo idea de cómo se hacen personajes fríos, mi pretensión es hacer personajes humanos que tengan aspectos con los que los lectores puedan identificarse, no para ser como ellos pero si reconocerse. Esto hace que las novelas sean realmente para los lectores, yo escribo para lectores, y a ellos les gusta eso, encontrar personajes que se les parezcan un poco", afirmó Mendoza.

"Asesinato en el parque Sinaloa" retrata a un "Zurdo" Mendieta quien, pese a ser un policía hábil y un detective muy instintivo, se retira y sucumbe con facilidad al alcohol. Llevar al personaje a estos límites enfatiza la idea de Mendoza de escribir historias humanas, las cuales recuperan el lenguaje de las calles sinaloenses y la región norte del país, retratando situaciones sociales delicadas como el narcotráfico y la violencia.

"Dicen que he logrado darle dimensión literaria al lenguaje del Norte, de la calle y de las bandas, y eso me satisface oírlo. Ha sido resultado de un trabajo muy cuidadoso, meticuloso, de oír de qué habla la gente, cómo lo habla, el significado de las palabras, y además es un ejercicio que me gusta mucho, el de manejar la identidad de una región a través de cómo habla", comentó.

Respecto a los calificativos a su obra como "narco literatura", Mendoza dice no preocuparle el tema. "Si realmente hemos creado una corriente específica, un subgénero que tiene que ver con ese territorio narrativo que emotivamente es muy intenso, yo creo que está bien (el término). Se trata de no repetir los territorios narrativos que se repiten en todas partes del mundo", expresó el integrante de la Academia Mexicana de la Lengua.

Élmer Mendoza observa un auge de la novela negra (un término más cercano para calificar su obra) tanto en México como a nivel mundial.

"Hemos logrado que los lectores y críticos se interesen más, que los organismos encargados de organizar encuentros o congresos se ocupen del género. Me da gusto porque es una manera de reconocer que estamos haciendo literatura que vale la pena, que hoy por hoy representa a México con más potencia, respeto y ventas que otros géneros".

Finalmente, el ganador del Premio Tusquets de Novela 2007 por "Balas de Plata", adelantó a sus seguidores lo que encontrarán en su nueva obra.

"Es una novela más accesible, el Zurdo Mendieta es un detective con mayor madurez, es más prudente, cuidadoso, y su compañera policía Gris Toledo sigue tan inteligente como siempre. Hay un par de sorpresas que espero a los lectores les gusten".

