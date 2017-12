Escribir, sí; vivir de la literatura, no: Rosa Montero

Para la reconocida escritora española Rosa Montero, el gran error que puede cometer un escritor es vivir únicamente de las letras, debido a las difíciles condiciones económicas y sociales del medio.

El anterior es uno de los varios consejos que la autora de “La carne” (2006) y actual Premio Nacional de las Letras (el galardón literario más importante de España), ofrece en su cuaderno de apuntes “Escribir con Rosa Montero”, con dibujos de la ilustradora Paula Bonet, de la editorial Alfaguara.

“La inmensa mayoría de los escritores no ganan mucho dinero, reciben montones de humillaciones, muchas veces no encuentran editor, soportan rechazos antes de ser editados, a la hora de editarte te critican o peor aún, no te critica nadie”, señaló la novelista.

En el caso de los escritores que se han dedicado a su oficio, las presiones por entregar obras en plazos estipulados por las editoriales los han llevado a disminuir la calidad de su trabajo, por lo que Montero recomendó “vivir de otra cosa”, no solo de la literatura

“Algunos se han acabado como escritores, porque han tenido que publicar cada año novelas horrorosas, que escribieron muy a prisa porque necesitaban el adelanto, y al final se han quedado sin editores, sin lectores y sin capacidad de escritura”, mencionó.

El cuaderno surgió de uno de los métodos de trabajo de la propia Montero, quien suele recoger notas para sus novelas en pequeños cuadernillos con hojas blancas y plumas estilográficas. La española recomienda a sus lectores “buscar sus caminos, sus obsesiones”, y no amilanarse ante los errores.

“Hay que ser lo suficientemente humilde y valiente para asumir que no eres un genio y asumir tus carencias, que lo primero que intentes publicar será precario, porque escribir se aprende escribiendo”, mencionó Montero, quien identifica dos tipos de escritores comunes

“Hay escritores que son torrenciales, que se les ocurren 27 mil ideas y llenan muchas páginas por minuto. El problema de estos escritores es centrarse en las ideas, no perderse en el bosque de todas esas ideas que tienen, cortar. Al contrario, a otros no se les ocurre nada, sobrecogidos ante la inmensidad del mundo, no son capaces de llenar una hoja. Cada uno tiene su dificultad”, analizó.

Montero definió la escritura como “la búsqueda del sentido de la existencia”, y aseguró que todos los novelistas escriben de las mismas obsesiones relacionadas con la humanidad, con independencia del género literario que se utilice para escribir.

“Soy una escritora sobretodo existencialista, entonces mis libros están obsesivamente centrados en la muerte, el paso del tiempo, y en lo que el tiempo nos deshace, porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo”, explicó la también periodista y columnista del Diario El País.

Conflicto catalán, “una tragedia total”

Rosa Montero profundizó en el problema de la manipulación mediática, y enfatizó en que no sólo está presente, sino que la misma gente no quiere creer o saber la verdad de los acontecimientos. “Hay una parte ciega de nuestro corazón que hace que no quiera saber la verdad, solo aquello que nos conviene”.

Enfatizó este autoengaño como un problema educativo. “No solo es esencial un periodismo riguroso, con credibilidad, que haga contrapeso a todo ese barullo de mentiras desfachatadas. Se debe tener rigor de pensamiento, y el valor de pensar por sí mismos, que la construcción de un criterio propio sea un valor”, expresó.

La periodista española habló sobre el conflicto de Cataluña y su declaración de independencia respecto a España. En su momento, Montero firmó (junto a otros intelectuales) un manifiesto en que pedía a los catalanes no votar por el referéndum del 1 de octubre, al considerarlo “una estafa antidemocrática”.

“Es una tragedia total lo que sucede en España, además es una herida que ya no será restaurada en décadas, es una herida profunda”, señaló Montero, quien considera al independentismo catalán un movimiento “destructivo y retrograda”.

“Han engañado a sus propios votantes, llevan al mundo a un estado de exasperación y sacando lo peor de los catalanes y españoles”, afirmó.

